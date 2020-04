Napoli - C.R. Campania, Consiglio in call conference con il Presidente Tecchi. Distanti ma Riuniti! 05 Aprile 2020

Lo stato emergenziale epidemiologico da Covid-19, regolato dalle relative restrizioni governative, impone di fare di necessità virtù. É questo che ha spinto il Comitato Regionale Campania, sin dall’inizio del mese di marzo, ad attivare una serie di iniziative in modalità telematica, tramite videoconferenza, per non farsi trovare impreparati nel momento della tanto auspicata ripresa delle attività. Alla Call Conference con il Consiglio e tutti gli incaricati regionali ha preso parte anche il Presidente federale, il cav. Gherardo Tecchi, invitato dal suo vice, il napoletano Rosario Pitton, d’intesa con il numero uno regionale Aldo Castaldo. “Una maniera, l’unica al momento, per tenere uniti Centro e Periferia, per rafforzare quel legame di appartenenza nella lotta alla causa comune e ragionare insieme sul futuro della Ginnastica – ha ipotizzato il dirigente napoletano - mai più di ora è fondamentale la tenuta del territorio per far fronte alla più grave crisi dalla fine della seconda guerra mondiale” è convinzione del prof. Pitton. Il numero uno della ginnastica nazionale si è complimentato per l’iniziativa, prima in assoluto nel suo genere. Subito dopo ha fatto una precisa disamina della situazione in virtù del filo diretto instaurato, sin dall’inizio dell’epidemia, con il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ed ora anche con Francesco Romussi, componente del direttivo emergenziale di Sport&Salute, dai quali sembrano arrivare anticipazioni rassicuranti: “Per ora siamo alle intenzioni e alle promesse - ha precisato il Cav. Tecchi - pur senza creare false illusioni nelle società e nei tecnici, dobbiamo tuttavia essere fiduciosi e giocarci fino in fondo tutte le carte a nostra disposizione”. Collegati tramite Zoom c’erano i consiglieri regionali Michele Sessa (Vicepresidente), Salvatore Affinito, Maria Teresa Amato, Giovanni Boccia, Antonio Magliano, Graziano Piccolo, Vincenzo Porcelli, oltre ad Angelo Radmilovic D.T.R.M., Massimiliano Villapiano R.R.G.M., Cirillo Miriani D.T.R.F., Valentina Anaclerio R.R.G.F., Liliana Leone D.T.R.R., Alessia Mari R.R.G.R., Sergio Bellantonio D.T.R.A., Chiara Barone R.R.G.A., Stefano Laudadio D.T.R.TE. e R.R.T.E., Valeria Ciancio D.T.R. G.p.T. e R.R.G.p.T., Vincenzo Tais R.R.S.G., Vincenzo Stefanizzi Collaboratore dell’Organo Territoriale ed Emiliana Polini D.T.N. G.p.T., anche lei, come il prof. Pitton, invitata permanente del Consiglio Regionale. Il Presidente campano Aldo Castaldo andrà avanti su questa strada, qualora l’emergenza dovesse perdurare, mettendo in rete tutte le componenti funzionali del Comitato, in modo da portare avanti i lavori, anche a distanza. L’auspicio di tutti, ovviamente, è che si possa ritornare al più presto a riunirsi attorno ad un tavolo, e magari concludere la riunione con una bella stretta di mano.