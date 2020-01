Fabriano - Riparte la Serie A di Ritmica. Nuova formula e obiettivo Torino. Chi fermerà la Faber? 28 Gennaio 2020

Promette scintille il Campionato Italiano di Ginnastica Ritmica, tra le stelle in pedana che si sfideranno per lo scudetto e il nuovo format che renderà la competizione ancor più interessante e avvincente. Le ginnaste dei piccoli attrezzi, infatti, affronteranno le prime tre tappe della cosiddetta regular season per arrivare all’ultimo appuntamento, quello con le final six che decreteranno la società campione d’Italia. Resta invariato, invece, il regolamento per le promozioni e le retrocessioni: tre per categoria come negli anni passati. I tornei di Serie A1, A2 e B prenderanno il via questo weekend a Fabriano, con l’organizzazione della società tricolore, la Faber: si va in scena sabato 1° e domenica 2 febbraio al PalaGuerrieri, nel cuore della città marchigiana, sede della fucina di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. Si andrà avanti con la seconda prova ad Eboli (15-16 febbraio), proseguendo con la terza tappa di Desio (29 febbraio - 1° marzo). La finalissima si disputerà al Pala Ruffini di Torino, il 21 e 22 marzo, in diretta televisiva. Le prime sei squadre classificate nel corso della stagione regolare si affronteranno nelle semifinali e nelle finali a tre, attrezzo dopo attrezzo. Nella massima categoria è proprio Fabriano a detenere da tre anni lo scudetto: la squadra, capitanata dalla campionessa Milena Baldassarri, ha tutta l’intenzione di dare ancora filo da torcere alle avversarie di sempre, provando con le sue stelline a calare il poker tricolore. Non sarà facile, soprattutto grazie alla nuova formula di gara, che rende più competitiva e incerta l’intera corsa al titolo. A sfidare Fabriano, infatti, ci sarà l’Udinese dell’altra individualista azzurra, Alexandra Agiurgiuculese (in prestito dall’Aeronautica Militare, come la compagna di Nazionale, entrambe qualificate per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020), che già lo scorso anno ha lottato fino all’ultimo attrezzo per il primo posto. Senza dimenticare l’Armonia d’Abruzzo, guidata dalla veterana Alessia Russo - ormai entrata stabilmente a far parte della Squadra Nazionale delle Farfalle - o la San Giorgio Desio. Il Pala Guerrieri di Fabriano aprirà le porte (ingresso Euro 15,00, gratuito per i bimbi fino a 6 anni) sabato con le gare di A2 (ore 15.00) e A1 (ore 19.00), mentre domenica sarà il turno della B (ore 10.00, ingresso Euro 12,00, gratuito per i minori di 7 anni). 12 le squadre per ogni categoria, composte da almeno sei atlete ciascuna: insieme alle migliori ginnaste italiane, i club possono usufruire del supporto della ginnasta straniera. E sarà uno spettacolo nello spettacolo scoprire nuovi talenti o ammirare le étoile d’oltreconfine, a pochi mesi dai Giochi Estivi. Per chi volesse maggiori informazioni su biglietteria e programma questi sono i contatti utili: tel. 0732.628646 - info@ginnasticafabriano.it - www.ginnasticafabriano.it.

CALENDARIO CAMPIONATO NAZIONALE

• 1ª giornata – Fabriano (Pala Guerrieri) 1-2 febbraio (organizzazione Ginnastica Fabriano);

• 2ª giornata – Eboli (Pala Sele) 15-16 febbraio (organizzazione Evoluzione Danza);

• 3ª giornata – Desio (Pala Banco) 29 febbraio-1° marzo (organizzazione San Giorgio ‘79);

• 4ª giornata – Torino (Pala Ruffini) 21-22 marzo (organizzazione Eurogymnica Torino).

SERIE A1

1. Eurogymnica Torino (Alberione Martina, Albertone Giada, Chiarello Luna, Golfarelli Laura, Leone Alessia Judith, Minola Rita, Sergeeva Mariia, Turolla Giulia; tecniche Colognese Tiziana, Landolina Sonia, Vaccaro Elisa)

2. San Giorgio ’79 (Brambilla Martina, Galli Giorgia, Pozzi Gaia, Riccò Rebecca, Salos Anastasiia, Tagliabue Eleonora; tecniche Aliprandi Elena, Marelli Chiara, Paleari Donatella)

3. Moderna Legnano (Colella Daniela, Grazioli Rebecca, Piazzese Chiara, Stucchi Anna Carla, Varallo Elena, Vedeneeva Ekaterina; tecniche Bertolini Veronica, Porchi Elisa)

4. Virtus SGA (Crippa Viola, De Silvis Claudia, Maino Carlotta, Marzorati Margherita, Riccardi Greta, Savo Giorgia, Trubnikova Daria; tecnica Solari Laura)

5. Udinese (Agiurgiuculese Alexandra Ana Maria, Dragas Tara, Marina Andreea Miriam, Tavano Isabelle; tecniche Mohar Spela Alenka, Pigano Magda)

6. Raffaello Motto (Campomagnani Juna, Halkina Katsiaryna, Rocca Sara, Sicignano Sofia, Tarquini Marzia, Viani Linda, Vignolini Chiara; tecniche Cupisti Francesca, Lazzeri Donatella)

7. Terranuova Bracciolini (Bacciarini Rachele, Colombo Valentina, Pozzato Ginevra, Roverato Carlotta, Strashko Anna Viacheslavovna; tecniche De Corso Luciana, Lapi Francesca)

8. Aurora Fano (Bevilacqua Sofia, De Luca Camilla, Dellafelice Giulia, Gorina Alexia, Pasquini Martina, Pazzaglia Martina; tecniche Bertozzi Margherita, Proverbio Ottavia, Rossi Letizia, Zonghetti Alessia)

9. Ginnastica Fabriano (Baldassarri Milena, Corradini Nina, Kuznetsova Karina, Raffaeli Sofia, Torretti Talisa; tecniche Ghiurova Kostadinova Kristina, Temelkova Lora Petrova)

10. Ginnastica Opera (Cotta Veronica, De Silveri Sofia, Moglianetti Giulia, Rodriguez Cano Olatz, Villella Simona; tecniche Ivanova Krasimira Georgieva, Ladavas Elisabetta)

11. Ginnastica Ritmica Iris (Carbonara Irene, Cuomo Giorgia, Dellaquila Maria, Harnasko Alina, Schifano Benedetta; tecniche Carrieri Maddalena, Sangilli Alessandra, Stufano Marisa)

12. Armonia d’Abruzzo (Capozucco Alice, Gherardi Eva Swahili, Paolini Enrica, Quoiani Vittoria, Russo Alessia, Sokolova Anna; tecniche Di Matteo Monia, Germani Germana)

SERIE A2

1. Ginnastica Valentia

2. Ginnastica Virtus

3. Olimpia Senago

4. Forza e Coraggio

5. PSG Auxilium

6. Gymnica ‘96

7. Ginnastica Rimini

8. Polisportiva Pontevecchio

9. Francesco Petrarca 1877

10. S.G. Giuseppe Falciai

11. Polimnia Ritmica Romana

12. Ritmica 2000

SERIE B

1. Polisportiva Varese

2. Nervianese Ginnastica Ardor

3. Ginnastica Ardor

4. Etoile

5. Club Giardino

6. Estense Otello Putinati

7. Ginnastica Etruria

8. Ginnastica Iris

9. Braccio Fortebraccio

10. Ginnastica Flaminio

11. Evoluzione Danza

12. Gymnasium Ginnastica