La Fondazione Barletta presenta il Millenium Award 2020 16 Gennaio 2020

Il Millenium Award 2020 è un premio “Generazionale” e primo contest multidisciplinare in italia rivolto ai Millenial per creare un laboratorio permanente e valorizzare il talento dei giovani under 30, compresi gli atleti d’interesse nazionale delle Federazioni Sportive Nazionali. MY SPORT 2020: 6 PROGETTI PER 4 AMBITI. La Commissione Nazionale Atleti ha realizzato con la Fondazione Barletta, promotrice del Premio, la sezione My Sport 2020 (2ª edizione). MySport 2020 è rivolta agli atleti al di sotto dei 30 anni, Olimpici, di interesse nazionale che siano (o che lo siano stati negli ultimi tre anni) negli elenchi delle Squadre Nazionali maschili e femminili delle Federazioni Sportive Nazionali; i candidati devono essere atleti di alto livello che abbiano partecipato almeno una volta a manifestazioni sportive nazionali, e/o internazionali organizzate da CIO/COE/CIJM, e/o che siano stati convocati almeno una volta ovvero abbiano vestito almeno una volta la maglia azzurra. MyLLENIUM Award è il primo premio generazionale multidisciplinare, in cui giovani talenti vengono premiati con riconoscimenti in denaro e opportunità concrete di tipo professionale e formativo, dove merito, give back, talento sono i valori che hanno ispirato la Fondazione Barletta. Pertanto, gli atleti Millenial saranno protagonisti di My Sport nel partecipare con progetti volti ad arricchire il loro percorso formativo, per valorizzare skill e attitudini proprie dei campioni sportivi, preparandoli così ad affrontare nuove sfide nel mondo del lavoro, ispirandosi ai valori d’eccellenza, dell’impegno e del talento che ne hanno determinato i successi agonistici.