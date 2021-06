Varna – Al via l’Europeo di Ritmica con le Farfalle, la Squadretta, Agiurgiuculese e Raffaeli 03 Giugno 2021

Il 37° Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, in programma dal 9 al 13 giugno, sarà il trailer dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021, l’ultimo grande evento internazionale che vedrà protagoniste quasi tutte le big impegnate nella rassegna a cinque cerchi. Sarà uno spartiacque importante, lungo il cammino verso il Giappone, che vedrà affrontarsi squadre e individualiste senior, oltre ai gruppi d’insieme junior. Il teatro della manifestazione, organizzata dall’European Gymnastics, sarà il Palace of Culture and Sports di Varna, cittadina balneare e portuale della Bulgaria, sulle rive del Mar Nero. All’appuntamento continentale, che mette in palio ancora un pass olimpico per individualiste e squadre, parteciperanno 37 Federazioni e oltre 300 ginnaste tra junior e senior. La delegazione italiana partirà con la Squadra Nazionale delle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di due medaglie d’oro di specialità nell’ultima World Cup di Pesaro. Gli avieri dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti e Daniela Mogurean (Ardor Padova), allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia Internazionale di Desio, hanno scaldato i motori in Coppa del Mondo e sono tornate a ruggire sulla pedana internazionale, che mancava dal 2019 causa Covid. Le rivali sono agguerritissime: Russia, Bulgaria e Bielorussia lo hanno dimostrato proprio nel circuito di World Cup, di cui la padrona di casa dell’Europeo ha portato a casa il titolo.

Per quanto riguarda, invece, le convocazioni delle individualiste, la sfida è stata aperta fino all’ultimo. Dopo la tappa di Pesaro, la Direttrice Tecnica Nazionale ha sciolto le riserve: “Agli Europei puntiamo al team ranking e a qualificare due italiane nell’edizione successiva, che avrà già un certo peso in vista di Parigi 2024. Quindi a Varna andranno Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese, mentre Milena Baldassarri la rivedremo in Coppa del Mondo, a Cluj Napoca”. La ginnasta della Faber Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi, affronterà la sua prima rassegna continentale da senior, dopo aver stupito a suon di medaglie all’esordio in World Cup. L’aviere dell’Aeronautica Militare, seguita all’ASU di Udine da Spela Drags e Magda Pigano, è tornata in forma dopo lo stop dovuto al Covid e ha voglia di convincere la direzione tecnica per Tokyo. Infatti, i due pass individuali – conquistati da Alex e Milena al Mondiale 2019 – non sono nominativi ed Emanuela Maccarani ha chiarito: “C’è un mese e mezzo per sciogliere la riserva. Chi starà meglio a luglio partirà per Tokyo”. Le due azzurre se la dovranno vedere con le rivali più accreditate: le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva, l’israeliana Linoy Ashram – campionessa in carica dopo gli Europei di Kiev 2020 – le due fuoriclasse russe, le gemelle Dina e Arina Averina.

La competizione bulgara sarà dedicata anche alle Squadre junior, che apriranno la manifestazione mercoledì 9 giugno, con l’All Around e le finali di specialità con le 5 palle e i 5 nastri. L’Italbaby, plasmata da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchili, potrà contare su Chiara Badii (Falciai Arezzo), Alice Capozucco (Armonia d’Abruzzo), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Fabriano), Martina Lamberti (Polimnia Ritmica Romana), Gaia Pozzi (San Giorgio ’79 Desio) e Viola Sella (Forza e Coraggio di Milano). Le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 vedranno entrare in pedana le individualiste, con le qualificazioni sui quattro attrezzi che saranno valide sia per l’accesso alla finale All Around sia per le finali di specialità. Sabato 12 giugno, dopo il concorso generale tra le migliori 24 della classifica, entreranno in scena le Farfalle azzurre nell’All Around a squadre, con gli esercizi con le 5 palle e il misto 3 cerchi e 4 clavette. L’Europeo si concluderà domenica 13 giugno con le finali di specialità individuali e dei gruppi.

