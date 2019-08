Kazan - Farfalle di bronzo! En plein di finali: Baldassarri alle clavette e Russo al nastro 31 Agosto 2019

La Road to Tokyo 2020 è sempre più splendente per le azzurre di Ginnastica Ritmica, lungo un cammino in continuo crescendo nelle diverse tappe del circuito di World Challenge Cup, sul percorso che fra pochissimo incrocerà il Mondiale di Baku in scena dal 16 al 22 settembre in Azerbaijan. Una rassegna iridata importante per le Farfalle, che il pass per i Giochi Olimpici lo hanno conquistato da tempo, fondamentale per le individualiste italiane perché mette in palio la qualificazione per la manifestazione a cinque cerchi tanto sognata. L'Italia dei piccoli attrezzi c'è, eccome, e non perde occasione per ricordarlo al mondo. Nell'appuntamento di Coppa del Mondo di Kazan in Russia, le Farfalle hanno vinto la medaglia di bronzo nel concorso generale, alle spalle delle padrone di casa e della Bulgaria. La stessa classifica si è ripetuta nella routine mista con 3 cerchi e 4 clavette in cui gli avieri dell'Aeronautica Militare – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli – hanno ottenuto 28.350 punti e la terza piazza valida per la finale di domani. La seconda dopo aver conquistato ieri quella alle 5 palle.

Al Kazan Gymnastics Centre però hanno brillato anche le individualiste azzurre. Dopo aver staccato il pass di accesso per la final eight alla palla, Milena Baldassarri ci è riuscita anche con la sua prestazione alle clavette che è valsa 20.050 punti. Per un pelo l'aviere cresciuta nella Faber Fabriano non ha fatto addirittura il tris, ma al nastro con 17.800 si è dovuta arrendere lasciando la strada alla sua connazionale. Il risultato comunque è il settimo posto nell'all around (totale 76.050), dominato dalle gemelle russa Dina e Arina Averina – rispettivamente oro e argento in patria – e la bulgara Katrin Taseva al terzo posto. “Purtroppo è incappata in diverse imprecisioni ma tutto sommato i punteggi sono buoni. Ora si deve lavorare sulla concentrazione”, ha raccontato la tecnica di Baldassarri, Julieta Cantaluppi. Infatti proprio il nastro si rivela la vera forza di Alessia Russo, medaglia d'argento nella specialità all'ultima Universiade di Napoli 2019. A Kazan la ginnasta dell'Armonia d'Abruzzo, allenata da Germana Germana, ha meritatamente ottenuto il quinto posto e la qualificazione alla finale di domani con 17.800 punti. La teatina, che punta il Mondiale azero, chiude il generale in sedicesima piazza con il totale di 72.200, completato dalla routine alle clavette in cui ha ottenuto il punteggio di 17.050.

Domani dunque l'Italia tornerà protagonista al Kazan Gymnastics Centre con tante finali da disputare: le Farfalle sia alle 5 palle che nel misto, Baldassarri a palla e clavette, Russo al nastro. E le finali saranno visibili sul canale Youtube della Federazione Ginnastica d'Italia. Non perdete l'appuntamento con la grande Ritmica.