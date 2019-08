Kazan - Le Farfalle, Baldassarri e Russo nella World Challenge Cup sulla Road to Tokyo 28 Agosto 2019

Continua il percorso di avvicinamento all’evento dell’anno di Ritmica, il Mondiale di Baku – in scena dal 16 al 22 settembre in Azerbaijan – qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’estate dei piccoli attrezzi è stata ed è ancora caldissima, per le nostre azzurre non c’è stato un attimo di pausa. Nel circuito della World Challenge Cup si sono già disputate due tappe, quella di Minsk nel weekend di Ferragosto – che ha visto le Farfalle brillare d’oro nella finale alle 5 palle e Milena Baldassarri conquistare il bronzo al nastro – e la seconda una settimana fa a Cluj Napoca: nella sua Romania Alexandra Agiurgiuculese ha vinto il nastro d’argento ed ha ben figurato anche Sofia Maffeis della Polisportiva Varese. Ora l’appuntamento si rinnova con un’altra tappa di Coppa del Mondo, stavolta in scena a Kazan in Russia, dal 30 agosto al 1° settembre. In pedana al Kazan Gymnastics Centre è attesa la Squadra Nazionale, formata dalle ginnaste tutte in forza all’Aeronautica Militare: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli. La competizione sarà ovviamente dedicata anche alle individualiste, ancor più interessate al prossimo Mondiale e alla qualificazione olimpica, dopo che le Farfalle hanno messo in tasca il pass già da tempo. A difendere i colori azzurri ci saranno l’aviere Milena Baldassarri, cresciuta nella Faber Fabriano e vicecampionessa italiana, e Alessia Russo dell’Armonia d’Abruzzo, recente medaglia d’argento al nastro nell’Universiade di Napoli 2019. La delegazione italiana è partita quest’oggi alla volta della Russia, guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e completata dall’ufficiale di gara Elena Aliprandi, dalle tecniche Julieta Cantaluppi, Germana Germani e Olga Tishina, dalla coreografa Federica Bagnera e dal fisioterapista Simone Gallo.