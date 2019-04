Tashkent - Russo e Maffeis chiudono la World Cup al 19° e 23° posto. Domani finali in diretta su Volare! 20 Aprile 2019

Si è concluso quest'oggi, con la seconda giornata di gare, il concorso generale della World Cup di Tashkent, la terza del circuito 2019 (dopo Pesaro e Sofia) per quanto riguarda la Ginnastica Ritmica. Nella competizione in scena in Uzabekistan fino a domani, sono state impegnate le due individualiste italiane Sofia Maffeis e Alessia Russo, che hanno completato la loro routine con gli ultimi due esercizi alle clavette e al nastro. La ginnasta della Polisportiva Varese si è piazzata al 19° posto nella classifica generale grazie al punteggio totale di 57.300, completato dal 15.200 alle clavette e dal 10.500 al nastro dopo le routine di ieri al cerchio e alla palla. La vice campionessa italiana con l'Armonia d'Abruzzo, invece, ha concluso la Coppa del Mondo in 23esima posizione con 54.400 punti al termine dell'all-around chiuso con l'11.100 alle clavette, viziato da numerosi errori, e dal 14.750 nell'esercizio al nastro. Vince la World Cup di Tashkent la russa Aleksandra Soldatova (78.100 p.) seguita sul secondo gradino del podio dalla bulgara Boryana Kaleyn (76.500 p.) e sul terzo dalla connazionale Anastasia Guzenkova (75.500 p.). Le nostre azzurre, purtroppo, non si sono qualificate per nessuna delle quattro finali di specialità che nella giornata di domani chiuderanno l'appuntamento pasquale con la Ritmica. Comunque verranno trasmesse in diretta sulla piattaforma web federale Volare Tv.