Portimao - Russo e Vignolini si scaldano per la seconda World Challenge Cup 2018. Finali in diretta e in esclusiva su Volare Tv 10 Maggio 2018

Una nuova World Challenge Cup del circuito internazionale attende le nostre ginnaste della Ritmica. Dopo il grande successo delle Farfalle azzurre e di Milena Baldassarri lo scorso week end a Guadalajara - sede dei prossimi Europei dei piccoli attrezzi dall'1 al 3 giugno - senza dimenticare la prova di carattere di Alexandra Agiurgiuculese al rientro da un infortunio, ora tocca ad Alessia Russo e a Chiara Vignolini sfidare le migliori individidualiste al mondo. Sulla pedana dell'Arena di Portimao infatti, dall'11 al 13 maggio, la stella dell' Armonia d'Abruzzo e della Motto Viareggio - accompagnate dalla tecnica Germana Germani e dall'ufficiale di gara Marta Pagnini - daranno battaglia sul quadrato portoghese a suon di cerchio, palla, clavette e nastro. Domani l'evento FIG prenderà il via con la prima parte dell'All around. Le atlete gareggeranno con cerchio e palla mentre, sabato, le clavette e il nastro chiuderanno il concorso generale. Domenica rivedremo in gara le migliori otto di ogni attrezzo. Dalle 16.00 le finali di specialità saranno trasmesse in diretta - e in esclusiva per l'Italia - su Volare Tv.