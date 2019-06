Desio - Le esibizioni del Golden Butterfly Gala 2019 su YouTube per restare a bocca aperta! 06 Giugno 2019

Ammiriamo le Farfalle nella differita del Golden Butterfly Gala, l’evento celebrativo della Nazionale di Ritmica organizzato tutti gli anni al PalaBancoDesio e giunto alla sua decima edizione. Ammiriamo le nostre splendide ragazze in una serie interminabile di esibizioni, in un contesto dedicato alla promozione della Ritmica in particolare e della bellezza in generale. Ammiriamo l’opera d’arte delle composizioni di Emanuela Maccarani, l’eleganza e l’espressività dei movimenti, la collaborazione e lo spirito di gruppo, il genio di una scuola divenuta, sul campo, il faro occidentale della ritmica nel Mondo. Ammiriamo la professionalità declinata nelle varie forme di collaborazioni eccellenti (si legga l’articolo relativo all’evento), il divertimento dei presenti sugli spalti, spettatori privilegiati dell’esibizione più bella. Ammiriamo le nostre ragazze nel momento in cui desiderano mostrarsi, senza l’ossessione di sbirciarne i segreti quando non è il momento. Quando reclamano la privacy e il diritto di perfezionarsi, lontano dai riflettori. Ammiriamole, rispettandole, non dimenticando mai che sono campionesse, a volte prestate alla danza e allo spettacolo. E non il contrario. Ammiriamo ciò che più amiamo senza avere la presunzione di volerlo possedere. Ammiriamo la produzione di Volare TV che ci permette di seguire i nostri idoli in quasi tutte le loro uscite, ai ritmi e di concerto con gli stessi ginnasti e i loro allenatori, nel rispetto reciproco tra i protagonisti e chi è chiamato a raccontarne le gesta. Ammiriamo il lavoro di operatori, registi, montatori che ce la mettono tutta per portare la Ginnastica sui telefonini o i computer di tanta gente, che al prezzo di un film al cinema può accedere agli eventi di punta della stagione. Ammiriamo la scelta federale di offrire, in questo caso, lo show desiano, gratuitamente, su You Tube, per renderlo accessibile "Urbi et Orbi". Come è stato fatto per i Mondiali 2018 aprendo la web tv, quando senza la FGI non si sarebbero viste da nessun altra parte le medaglie iridate della Maurelli e compagne, nonché quelle storiche delle individualiste. Ammiriamo questi 100 minuti, ricordando le quattro ore della World Cup di Ritmica su La7, lo show di Venezia su Rai Due, l’incontro internazionale tra Italia e Bielorussia in diretta domenica 9 giugno p.v. da Monza, la finalissima di Serie A da Ferrara (con le differite da Sansepolcro, Pontececchio e Desio), gli Assoluti di Torino, le tappe di Coppa del Mondo a Sofia,Tashkent, Baku e Guadalajara e tutti gli sforzi che fa la Federazione,ogni giorno e in tutte le direzioni, per cercare spazi e dare visibilità alle discipline del nostro cuore. Ammiriamo noi stessi quando, nel rispettare il lavoro degli atleti in pedana e degli organizzatori dietro le quinte, vinciamo una medaglia che è sempre d’oro, quella del silenzio, restando a bocca aperta!

(Foto Enrico Della Valle)