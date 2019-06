Chieti - Il Campionato Gold delle Allieve luccica di speranze! 08 Giugno 2019

Nella finale del Campionato Nazionale Gold di Ginnastica Ritmica, a Chieti, Emma Brussanelli dell’Auxilium Genova si impone con il totale di 23.850 nella categoria Allieve 1 e 2 - nate tra il 2009 e il 2011 - precedendo Anita Rossi della Gimnasium Gravina, seconda a quota 23.050, e Sofia Boschi della Falcia Arezzo, terza con un 23 tondo a corpo libero e fune. Ai piedi del podio teatino troviamo Margherita Fucci dell’Endas Cervia con 22.750. A seguire le altre 41 ginnaste iscritte alla rassegna abruzzese, tra le quali brilla all palla Virginia Galeazzi della Gimnall Pesaro. Nella categoria Allieve 3 e 4 delle nate tra il 2007 e 2008 si mette in luce Giorgia Cuomo della Iris Giovonazzo con il totale a corpo libero e clavette di 27.100. Piazza d’onore e medaglia di bronzo per le padrone di casa Enrica Paolini e Francesca Cantagallo. Le stelline dell’Armonia d’Abruzzo allenate da Germana Germani ottengono rispettabilmente 26.950 e 26.750, utilizzando però le clavette la prima e il cerchio, il migliore di giornata, la seconda. Il terzo gradino però va diviso pari merito con Gaia Mancini della ginnastica Fabriano, mentre ad eccellere alle clavette è Chiara Badii della Falciai Arezzo, finita quinta in un all around di ben 48 atlete. Questa sera al PalaTricalle si prosegue con il programma senior, mentre domani sarà il turno delle junior. Ottima l’organizzazione della società di Anna Mazziotti. A seguire le classifiche fornite dal segretario di gara Dino Zorco.

Classifica del Trofeo Ind. Gold Gr di Cheti Cat. A1-A2

Classifica del Trofeo Ind. Gold Gr di Cheti Cat. A3-A4