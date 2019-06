Acicastello - I risultati del Campionato Individuale Gold di Artistica femminile 06 Giugno 2019

Si è concluso il Campionato Nazionale Individuale di Artistica femminile, dedicato alle categorie junior e senior, che si è svolto ad Acicastello dal 24 al 26 maggio scorso. "Si è conclusa come meglio non poteva l'organizzazione della competizione nazionale – ha detto Aurelio Bonfiglio, Presidente del Comitato Regionale Sicilia - Commenti entusiastici e complimenti per lo staff, che ha gestito tre giorni di ginnastica di altissimo livello, sono giunti da tutti i partecipanti, giudici, tecnici, ginnaste, dirigenti e pubblico presente. A coronamento di questa eccezionale esperienza, la presenza sul podio della categoria Senior 2 di due ginnaste siciliane, Caterina Vitale della Ionica Gym terza classificata e Sara Ricciardi della Corpo Libero Padova, prima classificata, siciliana al 100%, seppure da tempo emigrata in altra regione”, ha concluso Bonfiglio.

Di seguito i risultati e le classifiche complete:

CLASSIFICA CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD J/S