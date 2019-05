Torino - Presentato in conferenza stampa il Campionato Nazionale Assoluto di Ritmica 28 Maggio 2019

Questa mattina, nella sfarzosa Sala Congregazioni di Palazzo di Città a Torino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Campionato Nazionale Assoluto e della Prima Prova del Campionato Nazionale di Insieme Gold di ginnastica ritmica in programma nel fine settimana al PalaRuffini di Torino. A portare i saluti della Città di Torino, l’Assessore allo Sport del Comune, Roberto Finardi, che ha espresso la sua stima nei confronti del club subalpino guidato dal Presidente Michele Giannone, confidando nel consueto entusiasmo del pubblico che partecipa sempre numeroso a manifestazioni sportive di questo calibro. Un evento di massimo prestigio nel calendario federale nazionale, non solo perché decreterà la migliore ginnasta d’Italia, ma anche perché cadrà a tre mesi dai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica, rappresentando quindi una tappa fondamentale nella preparazione delle ginnaste in vista dell’appuntamento clou del 2019.

“Un appuntamento importante, step fondamentale per le ginnaste che ambiscono alle qualificazioni per i prossimi eventi internazionali”, ha dichiarato il Vice Presidente Vicario della FGI, il prof. Valter Peroni, che ha portato poi i saluti del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, cav. Gherardo Tecchi. L’in bocca al lupo alle tante atlete in gara arriva anche da Daniela Schiavon, consigliera regionale della Federazione per il settore della ritmica.

Unitamente alla competizione individuale, il PalaRuffini sarà anche teatro del Campionato Nazionale d’Insieme Gold, prima tappa della competizione a squadre, alla quale prenderanno parte oltre cento società sportive provenienti da tutta l’Italia, che gareggeranno per le categorie Allieve, Giovanile e Open, per un totale di seicento ginnaste.

“E’ un onore e un privilegio per tutta l’Eurogymnica Torino Cascella poter organizzare questo evento che torna nella nostra città dopo 11 anni. Speriamo che questo fine settimana possa essere occasione per far appassionare tante bambine a questa splendida disciplina”, ha dichiarato il n.1 della società torinese. A proposito delle squadre piemontesi in gara, la Direttrice Tecnica dell’Eurogymnica, Tiziana Colognese, dopo aver raccontato nel dettaglio l’organizzazione delle competizioni, ha confermato che “le nostre atlete sono tenaci e cariche, nonostante qualche piccolo inconveniente”.

Una vera e propria festa della ginnastica ritmica italiana, che, ospiterà le eccellenze tecniche di questa disciplina assegnando i tricolori individuali: dalla campionessa italiana in carina Milena Baldassarri all’aviere dell’Aeronautica Militare Alexandra Agiurgiuculese e alla ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo Alessia Russo. La kermesse sarà impreziosita dalla presenza delle Farfalle della Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, che domenica 2 regaleranno a tutto il pubblico del PalaRuffini uno spettacolo entusiasmante, un’esibizione che farà da apripista alle fasi finali delle competizioni.

Ad arricchire ulteriormente il fitto programma della giornata di domenica, saranno poi le principesse e i supereroi della Nazionale Italiana Dell’Amicizia, i volontari della onlus torinese a sostegno dei bambini in difficoltà, che accoglieranno e animeranno tutto il pubblico, sulle tribune e in pedana. Primi a portare i supereroi e le principesse negli Ospedali Pediatrici di tutta Italia e nelle scuole con un progetto molto originale ed efficace contro il bullismo, i volontari della N.I.D.A. stanno realizzando un progetto unico al mondo, basato sul volontariato a Falchera (TO): la costruzione di un centro sportivo di 40.000 metri quadrati per bimbi e ragazzi disabili, in cui sorgerà un centro di fisioterapia per bimbi con malattie rare.

PROGRAMMA

Sabato 1° giugno

- dalle 10,00 alle 18,00: Qualificazioni di Insieme Allieve, Giovanile e Open

- dalle 18,30 alle 22,00: All Around Assoluti e premiazione Campionessa Italiana

Domenica 2 giugno

- dalle 10,00: Finali Specialità Assoluti e Finali di Insieme Allieve, Giovanile e Open

- Esibizione Squadra Nazionale Italiana (Farfalle).

BIGLIETTERIA

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare al costo di € 15,00 a persona (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni) per ogni giorno di gara, scrivendo a: segreteria@eurogymnica.it o chiamando il 345 99 91050. Il ritiro potrà avvenire direttamente al PalaRuffini a partire da due ore prima dall’inizio di ogni giornata.

I diversamente abili (con diritto all’accompagno e con necessità di assistenza continuativa) muniti di biglietto, potranno richiedere il titolo di accesso gratuito per l’accompagnatore (uno solamente e maggiorenne) inviando una mail a segreteria@eurogymnica.it o chiamando il 345 9991050. E’ previsto un numero di posti riservati nelle aree predisposte al Ruffini.

ELENCO GINNASTE AMMESSE

Rocca Sara - Società Ginnastica Raffaello Motto

Vignolini Chiara - Società Ginnastica Raffaello Motto

Baldassarri Milena - Ginnastica Fabriano

Corradini Nina - Ginnastica Fabriano

Raffaeli Sofia - Ginnastica Fabriano

Torretti Talisa - Ginnastica Fabriano

Brambilla Martina - San Giorgio 79

Riccò Rebecca - San Giorgio 79

Tagliabue Eleonora - San Giorgio 79

Allovio Caterina - Armonia D'Abruzzo

Gherardi Eva Swahili- Armonia D'Abruzzo

Russo Alessia - Armonia D'Abruzzo

Bevilacqua Sofia - Ginnastica Aurora Fano

De Luca Camilla - Ginnastica Aurora Fano

Pasquini Martina - Ginnastica Aurora Fano

Agiurgiuculese Alexandra - Aeronautica Militare

Maffeis Sofia - Polisportiva Varese

Centofanti Camilla - Ginnastica Opera

Leone Alessia - Eurogymnica Torino