Torino - Le migliori ginnaste italiane agli Assoluti di Ritmica l'1 e 2 giugno 06 Maggio 2019

L’1 e il 2 giugno 2019, il PalaRuffini di Torino ospiterà i Campionati Italiani Assoluti e la prima tappa del Campionato Nazionale di Insieme Gold di ginnastica ritmica, appuntamento affidato dalla Federazione Ginnastica d’Italia all’Eurogymnica Torino Cascella, società torinese organizzatrice di questa manifestazione, dopo il successo riscosso nel 2017 in occasione dell’Incontro internazionale Italia-Stati Uniti. Un appuntamento che manca dal panorama torinese ormai dal 2008, quando, sempre la società guidata dall’allora presidente Marco Napoli e ora dal presidente Michele Giannone, fu organizzatrice di un evento nazionale di grande successo.

Il PalaRuffini di Torino ospiterà così due giorni intensi di competizioni, nelle quali si sfideranno in pedana non solo le migliori ginnaste individualiste per la categoria assoluti, reduci da importanti traguardi internazionali e medaglie iridate. Unitamente alla competizione individuale, Torino sarà anche teatro della prima prova del Campionato Nazionale d’Insieme Gold della competizione a squadre, alla quale prenderanno parte oltre 500 ginnaste provenienti da tutta l’Italia, che gareggeranno per le categorie Allieve, Giovanile e Open, per un totale di di grande valore tecnico e agonistico.

Grande attesa per il meglio della Ritmica Individuale: tante le stelle che gareggeranno sulla pedana del PalaRuffini per aggiudicarsi il titolo di Campionessa Italiana. Tra loro, la campionessa in carica, Milena Baldassarri della Faber Ginnastica Fabriano, l'aviere dell'Aeronautica Militare Alexandra Agiurgiuculese in prestito all’ASU di Udine e Alessia Russo, militante nell’Armonia d'Abruzzo.

A impreziosire ulteriormente la kermesse, poi, l’esibizione della Squadra Nazionale, grazie alla quale il pubblico torinese potrà ammirare tutta la maestosità e l’eleganza delle ginnaste azzurre. Infatti, domenica 2 giugno le Farfalle seguite dalla DTN Emanuela Maccarani, unico coach in attività a poter vantare oltre cento medaglie in incontri internazionali, regaleranno uno spettacolo entusiasmante che farà da apripista alle fasi finali delle competizioni. Infatti le gare prenderanno il via nella giornata di sabato 1° giugno con le qualificazioni di insieme e all around assoluti, mentre la giornata di domenica 2 giugno sarà interamente dedicata alle finali di insieme e di specialità, che assegneranno il titolo tricolore alle migliori ginnaste d’Italia.

I biglietti si possono acquistare al costo di € 15,00 a persona (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni) per ogni giorno di gara scrivendo a: segreteria@eurogymnica.it. Il ritiro potrà avvenire direttamente al PalaRuffini a partire da due ore prima dall’inizio di ogni giornata. I diversamente abili (con diritto all’accompagno e con necessità di assistenza continuativa) muniti di biglietto, potranno richiedere il titolo di accesso gratuito per l’accompagnatore (uno solamente e maggiorenne) inviando una mail a o chiamando il 345 99. 91. 050. E’ previsto un numero di posti riservati a disposizione e nelle aree predisposte al Ruffini.

GINNASTE AMMESSE AL CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO