Firenze - Tutto pronto per la finale del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica 23 Aprile 2019

Il 3 e 4 maggio al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza e ultima tappa del campionato di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile. La finalissima dei grandi attrezzi, che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web federale Volare Tv, è stata organizzata dalla società toscana Il Poggetto del Presidente Mauro Selvi grazie alla collaborazione della responsabile dello staff Martina Peruzzi e di Lara Poggiali. Più 500 atleti, 72 squadre, 45 ufficiali di gara e 80 volontari sono pronti a dare spettacolo con una due giorni entusiasmante dei grandi attrezzi e a sfidarsi per le promozioni e le retrocessioni 2019.

Ma dove siamo rimasti dopo le prime due tappe di Busto Arstizio e Padova? In Serie A1 continua l’egemonia femminile della Brixia. Giorgia Villa, Elisa Iorio, le sorelle D’Amato – Asia e Alice – Martina Maggio e Angela Andreoli guidano la vetta della classifica con 326.350 tallonate dalla Ginnastica Civitavecchia (303.900) e dall’Artistica ’81 (303.250) mentre, sul fronte maschile, a farla da padrona è la Ginnastica Salerno con 324.900 punti inseguita dalla Pro Carate (320.100) e dalla Spes (317.850). Per quanto riguarda la Serie A2 le prime tre posizioni della classifica del campionato femminile – dopo due prove – vede in testa la Ginnastica Salerno con 292.050 punti, a più di un punto e mezzo dalle ginnaste vicentine dell’Audace (290.200) e a più due punti da quelle emiliane della Biancoverde (289.700). Tra i maschi primeggia Ares con 312.200 punti, seguita dalla Sampietrina con 311.950 e dalla Giovanile di Ancona con 308.550 punti.

Il programma prevede l’inizio della gara di Serie B venerdì alle ore 16.00 mentre la giornata di sabato sarà dedicata alle altre due finalissime: alle ore 9.00 sarà la volta delle Serie A2 mentre a partire dalle 14.30 toccherà alla massima serie. La società Il Poggetto sostiene i suoi atleti in partenza per i mondiali di joelette 2019 con una raccolta fondi in sede con l’obiettivo comprare una joelette da regalare ad uno dei ragazzi in partenza. Per chi non volesse perdersi dal vivo la tappa di Serie A i biglietti sono già in vendita su BoxOffice Toscana all’indirizzo: www.boxofficetoscana.it/eventi/firenze2019 mentre, per chi non riuscirà ad essere a Firenze nel weekend del 3 e 4 maggio, potrà godersi lo spettacolo dei grandi attrezzi in diretta su Volare.tv, la web tv ufficiale della Federginnastica.

Credit foto: Ricardo Bufolin/FGI