Forlì - Un bottino Gold per le individualiste della Ritmica 23 Aprile 2018

Ieri si è conclusa la seconda giornata di gare del campionato individuale Gold di Ginnastica Ritmica, organizzato nei minimi particolari dalla Gymnica 96. In pedana le giovani ginnaste junior 1 e 2, dopo le junior 3 e le senior di ieri. Per la prima categoria ha primeggiato Serena Ottaviani (Fabriano) con il complessivo di 55.700. Argento per Sara Rocca (Raffaello Motto) con il totale di 55.500. Bronzo per Giulia Dellafelice (Aurora Fano) a quota 54.500. Ai piedi del podio Martina Pasquini (Aurora Fano) con 53.350 punti. Sofia Raffaeli (Fabriano), invece, trionfa nella seconda divisione con 59.700 punti. Inseguono Camilla De Luca (Aurora Fano) e Alessia Leone Judith (Eurogymnica Torino) rispettivamente in seconda e terza posizione con 56.050 e 55.750 punti. Le atlete dei piccoli attrezzi hanno offerto un grande spettacolo al pubblico dell'Unieuro Arena anche durante le finali di specialità. Di seguito, nel dettaglio, le prime tre posizioni di ogni specialità divise per categorie:

Junior 1

Sara Rocca (Raffaello Motto) vince l'oro al cerchio (pt. 14.700), alla palla (pt. 13.800) e al nastro (pt. 13.850). Nel doppio attrezzo primeggia Serena Ottaviani con 14.750 punti. La stellina della Fabriano è arrivata anche seconda al nastro con 13.750 e terza al cerchio (pt. 13.500) e alla palla (pt. 13.700). Giulia Dellafelice, invece, è argento al cerchio e alla palla rispettivamente con 13.950 e 13.750 nonchè bronzo alle clavette con il personale di 13.900. Martina Pasquini raggiunge la piazza d'onore nel medesimo attrezzo con 14.350 punti e il gradino più basso del podio romagnolo al nastro con il punteggio di 13.650.

Junior 2

Sofia Raffaeli (Fabriano) conquista non solo il metallo più prezioso al cerchio e al nastro rispettivamente con 15.850 e 14.600 ma anche l'argento alle clavette con 15.100. Alessia Leone Judith trionfa alla palla con il personale di 14.950 mentre Camilla De Luca al doppio attrezzo con 15.150. Il giovane talento dell'Aurora Fano si aggiudica anche l'argento alla palla con 14.600 e il bronzo al cerchio con 14.450. Camilla Centofanti (Ginnastica Opera) aggiunge nel suo palmarés nazionale due argenti e un bronzo rispettivamente a cerchio (pt. 14.700), nastro (pt. 13.800) e palla (pt. 14.400). Le fasi finali di clavette e nastro vedono al terzo posto in classifica Eleonora Tagliabue (San Giorgio '79) con i personali di 14.450 e 13.650 punti.

Junior 3

Eva Gherardi (Armonia d'Abruzzo), Nina Corradini (Eurogymnica Torino), Anna Paola Cantatore (Ritmica Iris) e Talisa Torretti (Fabriano) si dividono le prime posizioni in classifica in tutte e quattro le finali. La stellina dell'Armonia d'Abruzzo vince a cerchio (pt. 16.300) e clavette (pt. 16.000) conquistando anche un argento e un bronzo a palla (pt. 15.850) e nastro (pt. 14.200). L'astro nascente dell'Eurogymnica invece trionfa al nastro (pt. 15.600). Si piazza in seconda posizione al cerchio (pt. 16.250) e clavette (pt. 15.800), ritagliandosi anche il terzo gradino del podio alla palla (pt. 15.250). La giovane promessa della Ritmica Iris conquista due bronzi a cerchio (pt. 14.650) e clavette (pt. 14.900). La ginnasta della Fabriano conquista l'oro alla palla con il personale di 16.250 e l'argento al nastro con il punteggio di 14.750 punti.

Senior 1

La classifica del cerchio vede in prima posizione Alice Aiello (Fabriano) con 15.800 punti e in seconda - a pari merito con 15.500 - Francesca Pellegrini (Raffaello Motto) e Sofia Bevilacqua (Aurora Fano). Il podio della palla è stato riempito da Sofia Bevilacqua, Caterina Allovio e Francesca Pellegrini rispettivamente con 16.300, 15.850 e 15.400 punti. Quello delle clavette, invece, vede in ex aequo in prima posizione Caterina Allovio e Francesca Pellegrini con 15.850 punti. Bronzo per Martina Brambilla a quota 15.650. Il nastro d'oro viene vinto da Sofia Bevilacqua con 14.850 punti. Piazza d'onore per Martina Brambilla con 14.700 punti. Terzo posto per Laura Paris (Moderna Legnano) con il punteggio di 14.100.

Senior 2

La classifica del cerchio vede nelle prime tre posizioni Maria Vilucchi (F. Petrarca 1877), Giulia Capacci (Gymnica '96) ed Elisa Todini (Polimnia Ritmica Romana) rispettivamente con 16.350, 14.950 e 14.500 punti. Sui tre gradini del podio della palla salgono in ordine: Chiara Vignolini (Raffaello Motto) con 16.650 punti, Maria Vilucchi con 16.450 e Sophia Nocentini con 14.300. Alle clavette vince Chiara Vignolini con 16.250 punti. Dietro di lei Maria Vilucchi con 16.100 e Francesca Ferrari con 14.200. La Vignolini trionfa anche al nastro con il personale di 16.400. Argento e bronzo vanno a Maria Vilucchi (pt. 15.350) e a Elisa Todini (pt. 14.300).