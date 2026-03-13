Antalya - Da domani le finali della tappa turca di Coppa del Mondo in diretta su SportFace 13 Marzo 2026

La terza giornata del Circuito FIG dei grandi attrezzi sbarca ad Antalya, in Turchia, già sede di un indimenticabile campionato europeo, che nel 2023 portò la squadra maschile azzurra sul tetto del Vecchio Continente. L’Ibrahim Colak Gymnastics Hall sta per aprire i battenti ai migliori interpreti dell’artistica internazionale, impegnati nel week end nelle consuete finali di specialità. Mancheranno gli azzurri, per via della concomitante tappa di Serie A a Biella, ma non lo spettacolo, soprattutto dopo quanto di bello abbiamo visto sia a Cottbus, in Germania, sia a Baku in Azerbaijan, grazie alla diretta di Volare Tv su SportFace. E anche stavolta, malgrado la simultaneità degli eventi, la Federazione Italiana si è fatta in due, garantendo la copertura dal Piemonte all’Anatolia con due straordinari team in postazione commento. Da un lato, al Biella Forum ci sono Andrea Massaro e Ilaria Colombo, con le interviste da bordo pedana di Giorgia Villa, dall’altro Marcello Brancaccio con una new entry delle telecronache, Francesca Noemi Linari, ex ginnasta della prima generazione delle Fate #RTT2020. Oltre a campioni olimpici come il giapponese Oka Shinnosuke e l’irlandese Rhys McClenaghan, Antalya segna il ritorno di atleti di spicco provenienti da tre continenti come l’armeno Artur Avetisyan, il taiwanese Tang Chia-hung, e il colombiano Angel Barajas, tanto per citarne qualcuno. L’appuntamento turco segna il giro di boa del circuito mondiale che poi si sposterà a Il Cairo in Egitto, dal 3 al 6 aprile, ad Osijek in Croazia dal 9 al 12 aprile e a Doha, in Qatar, dal 15 al 18 aprile. Tutto rigorosamente in diretta su SportFace. Rumbutis su Instagram, a corredo di un video di allenamento, ha scritto: "È ora di brillare, baby". Mettiamoci gli occhiali da sole, allora, e seguiamo i bagliori accecanti delle final eight su Volare. Si comincia alle 14.00, ora italiana, con la sfida al corpo libero maschile. A seguire il resto dello spettacolo…da non perdere. CLICCA QUI PER I RISULTATI