Roma - The Art of Movement: la Ginnastica diventa leggenda! Svelata la nuova divisa ufficiale della Nazionale FGI firmata Freddy 25 Febbraio 2026

È stata presentata questa sera a Roma la nuova divisa ufficiale 2026 della Nazionale Italiana di Ginnastica, frutto della collaborazione tra Freddy e la FGI, nel corso di un evento esclusivo ospitato presso La Lanterna – Palazzo Fuksas, a pochi giorni dal 157° di fondazione della Federazione Ginnastica d’Italia, il più antico sodalizio sportivo del Bel Paese.

La nuova divisa, svelata in anteprima assoluta, è stata raccontata attraverso una performance narrativa ideata e diretta artisticamente da Giulia Staccioli, ex ginnasta olimpica e fondatrice della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. Un vero e proprio performance & fashion show che ha trasformato la sfilata in un racconto emotivo: il diario ideale di un atleta della Nazionale, dalle prime convocazioni fino alla competizione e al podio.

Attraverso una successione di quadri scenici, accompagnati da una narrazione dal vivo, sound design immersivo e contenuti visuali, il pubblico e le istituzioni presenti hanno ripercorso le tappe fondamentali della vita sportiva – allenamento, sacrificio, viaggio, gara e celebrazione – vivendo dall’interno le emozioni, la fatica e i trionfi del Team Italia. In questo racconto, le divise Freddy non sono state semplici uniformi, ma compagne di viaggio, capaci di assecondare il movimento, sostenere la performance e rappresentare l’identità azzurra dentro e fuori dal campo gara.

«Freddy nasce 50 anni fa con l’obiettivo di innovare l’abbigliamento sportivo, unendo performance, tecnologia e stile», ha dichiarato Carlo Freddi, Presidente di Freddy. «Questo approccio si esprime da sempre nel nostro claim The Art of Movement e trova nella ginnastica uno dei suoi pilastri: di questi cinquant’anni, la seconda metà è stata vissuta insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia, in un percorso iniziato nel 2001 e oggi rafforzato da un nuovo accordo quadriennale».

«La ginnastica è movimento e Freddy ha sempre saputo cogliere l’arte e l’eleganza del gesto tecnico – ha aggiunto il Presidente Federginnastica Andrea Facci - Per questo il connubio è stato e continuerà ad essere vincente. Sono felice di aver rinnovato l’accordo fino al 2029 e, con l’aiuto di Carlo, di aver aperto alla possibilità di far vestire la maglia azzurra anche ai nostri appassionati, che ora potranno acquistare la divisa dei propri beniamini negli store di Freddy. Alla Lanterna abbiamo acceso di nuovo l’entusiasmo, festeggiando con le nostre Leggende del passato l’inizio di un futuro tutto da scoprire. Lo sport vive di emozioni e le emozioni della ginnastica durano per sempre».

Nel corso della serata è stato inoltre presentato Gym Legend, il nuovo club esclusivo dedicato alle leggende della ginnastica italiana e riservato ai partecipanti olimpici e ai medagliati mondiali, nato per valorizzare gli atleti e i protagonisti che hanno contribuito a costruire la storia e il prestigio della

disciplina. Presenti per l’occasione stelle del calibro di Vanessa Ferrari, Igor Cassina, Matteo Morandi, Manila Esposito, Giorgia Villa e alcune esponenti delle Farfalle d’Argento di Atene 2004, tanto per citare gli olimpionici.

Particolarmente emozionante il tributo federale al compianto Franco Menichelli, oro al corpo libero ai Giochi di Tokyo 1964 e il più medagliato ginnasta olimpico dell’ultracentenaria storia federale. L’angelo azzurro, bronzo a squadre a Roma ’60, l’unica edizione delle Olimpiadi Estive mai organizzata in Italia, è stato ricordato con un’esibizione dal vivo del soprano Cinzia D’Astola Perroni, accompagnato dal maestro Claudio Junior Bielli, con immagini di repertorio del grande campione romano, scomparso alla fine di gennaio. Toccante anche il monologo dell’attore, regista Luca Ferri che, vestito come un gentiluomo dell’Ottocento, ha dato voce alle leggende dei secoli passati della decana delle Federazioni Sportive Nazionali, eroi antichi ma immortali come Alberto Braglia, Romeo Neri, Savino Guglielmetti, Giorgio Zampori, Francesco Martino, e anche le Piccole Pavesi di Amsterdam, Miranda Cicognani, prima portabandiera donna del CONI, e le Farfalle ante litteram di L’Avana e Madrid.

L’evento, presentato dai giornalisti Ilaria Brugnotti e Pierluigi Pardo, ha offerto, infine, l’occasione per presentare in anteprima il calendario gare e gli eventi federali della stagione, a cominciare dai Top Events 2026, che saranno trasmessi in diretta su “Vorale Tv”, il canale della ginnastica sul bouquet di SportFace, offrendo una visione complessiva sui principali appuntamenti che segneranno la prossima stagione sportiva. A cominciare dalla tappa inaugurale del Campionato di Serie A e B di Artistica, in programma al PalaPanini di Modena, venerdì 27 e sabato 28 febbraio (i biglietti sono disponibili su VivaTicket).

Alla sfilata hanno partecipato per l’Artistica Maschile Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Thomas Grasso (Juventus Nova Melzo 1960), Lorenzo Minh Casali e Carlo Macchini (G.S. Fiamme Oro); per l’Artistica Femminile Emma Fioravanti (Forza e Coraggio), Manila Esposito, Martina Maggio e Giorgia Villa (G.S. Fiamme Oro); per la Ritmica le individualiste Sofia Raffaeli e Tara Dragas (G.S. Fiamme Oro) e le componenti della squadra del centro tecnico di Chieti - Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi (Raffaello Motto), Serena Ottaviani (G.S. Aeronautica Militare), Sasha Mukhina e Gaia Pozzi (San Giorgio ’79) – e dell’Accademia di Desio - Sofia Colombo (San Giorgio ’79), Lorjen D’Ambrogio (Ginnastica Opera), Laura Golfarelli (Eurogymnica), Allegra Jakic (Cervia Ginnastica e Sport), Alexandra Naclerio e Giulia Segatori (G.S. Aeronautica Militare); per il Trampolino Elastico Samuele Patisso Colonna (Milano 2000) e Silvia Coluzzi (G.S. Esercito Italiano); per l’Aerobica Sara Cutini (Artistica Porto S. Elpidio), Matteo Falera (Ginnastica Agorà), Davide Nacci (Ginnastica Francavilla) e Lucrezia Rexhepi (Ginnastica Valentia); per l’Acrobatica Sofia D’Errico e Camilla Poerio (Ginnastica Grugliasco); per il Parkour Andrea Consolini e Giulio De Carolis (Brixia Brescia).

La Federazione Ginnastica d’Italia, il Consiglio Direttivo Federale e la Consulta dei Presidenti Regionali, a cominciare dal CR. Lazio del Presidente Paolo Orlando, ringraziano, oltre all’official partner tecnico FGI Freddy, tutte le autorità intervenute, dal Governo al Comune di Roma, Coni e Sport e Salute, i rappresentanti dei Gruppi Sportivi di riferimento, Militari, con Esercito e Aeronautica, e di Pubblica Sicurezza con le Fiamme Oro della Polizia di Stato e le Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco.