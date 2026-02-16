Al via il Campionato Nazionale Silver di Teamgym: i risultati delle 4 Zone Tecniche 16 Febbraio 2026

Al via, nel weekend appena concluso, il Campionato Nazionale Silver di Teamgym con il nuovo programma tecnico. Le competizioni, che si sono svolte in giro per tutta l’Italia, hanno interessato contemporaneamente le quattro Zone Tecniche.

La ZT1 è andata in scena a Cumiana, con la collaborazione della Società Ginnastica Cumiana e la partecipazione delle società provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Protagoniste della ZT2 sono state le affiliate FGI provenienti dal Friuli Venezia Giulia e Veneto, con l’organizzazione del club Nuova Realtà 86 a Brugnera.

La manifestazione della ZT3 è stata messa in piedi grazie all’impegno della ASD Exprì Noceto, con la partecipazione delle società provenienti dall’Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.

Infine, a Monterotondo, alle porte di Roma, si è tenuta la competizione valida per la ZT4: si sono sfidate le compagini di Lazio e Puglia, con la collaborazione del Centro Ginnastica Monterotondo.

Ottimo il bilancio in termini tecnici e di partecipazione, per la sezione guidata dalla D.T.N. Ornella Padovan, che ha visto la partecipazione di più di 660 atleti di 29 società con 117 rappresentative, suddivise nei quattro livelli di gara.

Al seguente link potete trovare le classifiche complete (CLICCA QUI)