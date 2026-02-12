Tartu - L'Italia Ritmica in marcia verso l'Estonia nel cuore ginnico del Miss Valentine 12 Febbraio 2026

Esordio internazionale per la Ritmica azzurra nella nuova stagione. La rappresentativa FGI dei piccoli attrezzi prenderà parte per la prima volta al Miss Valentine di Tartu, in Estonia, torneo che festeggia quest’anno la 32ª edizione, da quando nell’ormai lontano 1995 Janika Mölder decise di organizzare l’evento nel giorno di San Valentino. Stavolta si terrà un po’ più in là, veramente, dal 27 febbraio al 1° marzo, ma siamo certi che farà comunque innamorare tante appassionate. La delegazione, guidata da Elena Aliprandi, vede tra le convocate gli agenti delle Fiamme Oro, Sofia Raffaeli, con i programmi inediti firmati da Amina Zaripova, e Tara Dragas, seguita da Magda Pigano. Le due poliziotte sono le uniche impegnate nel Grand Prix, evento riservato alle individualiste. Al concomitante International Tournament, sempre nell’University of Tartu Sports Hall prenderanno parte, invece, Giorgia Galli (S. Giorgio 79) e Carol Michelotti (Armonia d’Abruzzo) insieme alle juniores Flavia Cassano (Ritmica Iris), Elodie M. Godioz (Ritmica Piemonte), Cristina F. Marsano (S. Giorgio 79) e Veronica Zappaterreni (G. Fabriano), in corsa anche nel Team Event. Ci sarà pure la squadra di Chieti, composta dal trio della Raffaello Motto, Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, dall’aviere dell’Aeronautica Militare Serena Ottaviani e da Sasha Mukhina (S. Giorgio 79). Nello staff tecnico, al seguito delle ragazze, compaiono Germana Germani e Monia Di Matteo per l’Insieme teatino, e Bilyana Dyakova e Marisa Stufano per le individualiste. Ufficiali di gara Alexia Agnani e Francesca Cupisti. Completano la missione i fisioterapisti Michele Ragni e Gennaro Sperandeo. C’è grande attesa per il debutto stagionale di tredici tra le migliori interpreti del panorama nazionale italiano, ma altrettante continuano a lavorare nelle rispettive sedi aspettando il proprio turno. Body, composizioni, musiche: cresce la curiosità intorno alle nostre piccole e grandi étoile. Siamo soltanto all’inizio, e come dice Jannik Sinner "o si vince o si impara". Quindi facciamo un grande in bocca al lupo alle nostre Farfalle in rampa di lancio!

Foto Luigia Togato

