Senigallia - Sofia Raffaeli riceve il "Picchio d'Oro" nella Giornata delle Marche 11 Dicembre 2025

La Regione Marche ha assegnato ieri il Picchio d'Oro 2025, massimo riconoscimento regionale, alla ginnasta Sofia Raffaeli, marchigiana di Chiaravalle, campionessa del mondo, bronzo olimpico a Parigi 2024, individualista della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, atleta delle Fiamme Oro e rappresentante della Ginnastica Fabriano. Alle ultime Olimpiadi Raffaeli ha ottenuto la prima medaglia dell'Italia nei piccoli attrezzi a livello individuale ed è stata la prima italiana nella storia a vincere un oro ai Campionati del Mondo. L'onorificenza, assegnata ogni anno a marchigiani che si sono distinti particolarmente in attività culturali, sociali, economiche, scientifiche e sportive, è stata consegnata durante la Giornata delle Marche, tenutasi mercoledì 10 dicembre a Senigallia, al Teatro La Fenice. "Sofia è un esempio di talento che si distingue nel panorama agonistico internazionale. - commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli - Atleta esemplare, espressione di valori morali e sportivi, Raffaeli è la testimonianza di un percorso costruito nel tempo, con serietà, passione e amore per la ginnastica e di un forte attaccamento alla sua terra dove continua ad allenarsi e a crescere. I suoi traguardi valorizzano le Marche e ispirano le nuove generazioni a credere nel proprio sogno". Anche l'Assessore Regionale allo Sport, Tiziano Consoli, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l'alto valore della scelta dopo l'annuncio del Presidente Acquaroli. “Siamo immensamente orgogliosi di assegnare il Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli,” ha dichiarato Consoli. “Lei non è solo la prima italiana a conquistare una medaglia individuale olimpica e un oro mondiale nella ritmica, ma è soprattutto un faro di talento, disciplina e attaccamento alla nostra terra. Il Picchio d'Oro premia l'eccellenza che porta il nome delle Marche nel mondo". L'assessore ha poi evidenziato la valenza simbolica: “Lo sport è il vero collante tra popoli e territori: costruisce ponti, abbatte barriere e parla un linguaggio universale. Il Picchio d'Oro celebra chi, come Sofia, veicola i valori più alti di lealtà e impegno, trasformando il sogno individuale in orgoglio collettivo”. La scelta di premiare un'atleta nel 2025 assume un significato particolare in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “Il 2026 sarà un anno olimpico per l'Italia” ha concluso Consoli. “Siamo in attesa che la Fiamma Olimpica attraversi la nostra regione il 4 e 5 gennaio. Sofia Raffaeli, con il suo esempio, è la miglior testimonial per ispirare le nuove generazioni marchigiane a prepararsi a questa grande vetrina internazionale, dimostrando che con serietà, passione e sacrificio si può arrivare al vertice".