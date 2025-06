Sofia - Mondiale Junior, ecco la Squadretta: programma e dove seguire la diretta dell'All-Around 21 Giugno 2025

Sarà una giornata importante all'Arena di Sofia, dove da mercoledì è in scena il 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica. Questa mattina, infatti, dalle ore 10.00 italiane partirà la competizione a squadre, valida sia per la classifica All-Around dei gruppi che per il Team Ranking.

Le nostre sei azzurre - Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport), sotto la guida delle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro – sono state inserite da sorteggio nel gruppo B, che inizierà alle ore 13.30 in Italia. Scenderanno in pedana prima con i 5 cerchi, poi nella seconda rotazione torneranno in gara con le 10 clavette. La somma degli esercizi darà vita alla classifica del concorso generale a squadre che, al termine della giornata, incoronerà le nuove campionesse mondiali juniores.

Ma non è finita qui, perché questo pomeriggio ci sarà una doppia premiazione per la quale incrociare le dita. Infatti, unendo i risultati del gruppo e quelli individuali – per l'Italia ottenuti dalle belle prestazioni di Ginevra Bindi (Falciai Arezzo) e Carol Michelotti (Armonia d'Abruzzo) nei giorni precedenti – si avrà anche la classifica del Team Ranking e dunque la Nazione migliore del globo.

Per seguire la competizione, la Federazione Internazionale ha creato sul proprio sito una pagina dedicata all'evento dove si possono trovare le start list e i risultati, nonché un hashtag ufficiale sui canali social di Instagram e Facebook, #RGJuniors2025. Inoltre, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, con geoblocco nei paesi che ne hanno acquisito i diritti televisivi.