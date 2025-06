Sofia - Mondiale Junior, la Squadretta in prova podio e la voglia di replicare i successi dell'Europeo 20 Giugno 2025

Sono partite ieri mattina all'alba per raggiungere Sofia, le sei azzurrine della Squadra Junior di Ginnastica Ritmica. Per loro nessun ritardo sul volo, ma comunque un inconveniente – ben presto risolto grazie alla team manager, nonché capodelegazione, Paola Porfiri – all'arrivo in Bulgaria. I cerchi erano rimasti in aeroporto, senza volare con le legittime proprietarie. Nessun problema, comunque, oggi alle 16:30 erano già nelle mani dell'Italbaby, impegnata nella prova podio sulla pedana dell'ex Armeec Arena. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport) sono pronte per l'atto finale di un percorso durato quasi un anno, un progetto coltivato e cresciuto a Settimo Torinese, sotto la guida delle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro e il supporto costante dell'Eurogymnica Torino.

Alle spalle, queste giovani ginnaste, hanno la recentissima esperienza nel Campionato Europeo di categoria andato in scena a Tallinn a inizio giugno. Una competizione foriera di successi per i colori azzurri, vista la medaglia di bronzo nel concorso generale e il titolo continentale di specialità ai cinque cerchi. Durante la stagione agonistica, la Squadretta aveva avuto modo di confrontarsi con le rivali anche in occasione della 2ª European Cup di Baku, dove erano arrivati due quarti posti nell'all-around e con i cerchi, ma soprattutto la piazza d'onore nella finale con le 10 clavette.

La concorrenza, qui in Bulgaria, sarà altissima e nessun pronostico scontato. Per ragazze così giovani – tutte classe 2010, con Cassano di un anno più piccola – non è sicuramente facile, dopo appena due settimane dall'Europeo, tornare a calcare un palcoscenico ancor più prestigioso come quello di un Mondiale, per tutte ovviamente il primo di una carriera appena nata. Ma la motivazione e la voglia di chiudere al meglio questi dieci mesi di lavoro supereranno certamente qualsiasi ostacolo.