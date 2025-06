Sofia - Le stelle del futuro sono pronte a brillare nella 3ª edizione del Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica 13 Giugno 2025

Tutto pronto per la terza edizione del Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, in programma dal 18 al 22 giugno alla Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria. Le future stelle dei piccoli attrezzi si preparano a brillare, in una competizione che coinvolgerà un totale di 370 ginnaste tra individualiste e squadre, di età compresa tra i 14 e i 15 anni. La rassegna iridata delle più piccole, nel suo debutto a Mosca 2019, segnò l’ascesa di una campionessa assoluta come Sofia Raffaeli, solo qualche anno più tardi medaglia olimpica a Parigi 2024.

LA DELEGAZIONE AZZURRA

L’Italia prenderà parte alla manifestazione sia con le individualiste che con la squadretta junior. Il Direttore Tecnico Nazionale ad interim, il presidente Andrea Facci, ha convocato il gruppo delle azzurrine che saranno protagoniste in Bulgaria. Ginevra Bindi della Giuseppe Falciai e Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo di Chieti affronteranno le sfide personali, rispettivamente, con palla e nastro, e con clavette e cerchio. Al fianco delle ginnaste ci saranno le tecniche Francesca Cupisti e Germana Germani. Alla delegazione, guidata dalla team manager Paola Porfiri e dalle ufficiali di gara Emanuela Agnolucci e Maria Isabella Zunino Reggio, si uniranno nei giorni seguenti anche le giovani componenti della squadra, reduce dall’ottima prova nell’Europeo di categoria, che si è appena concluso a Tallinn. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport) si cimenteranno nella rassegna mondiale dopo la medaglia d’oro nella finale con i 5 nastri, il bronzo nel concorso generale e anche un quinto posto nella seconda finale con le 10 clavette. A seguire l’Italbaby ci sono le responsabili del progetto - cresciuto quest’anno a Settimo Torinese - Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro.

IL PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE

Le prime due giornate saranno dedicate alle individualiste, che si affronteranno nelle qualificazioni per le finali di specialità. Mercoledì 18 giugno le ginnaste si alterneranno a cerchio e palla, giovedì 19 con clavette e nastro. Dopo un giorno di pausa, sarà la volta delle squadre che entreranno in gioco sabato 21 giugno: la qualificazione sui due esercizi (5 nastri e 10 clavette) varrà anche come classifica all-around. Al termine della giornata verrà incoronata la squadra campione d’Europa e la nazione vincitrice del team ranking (punteggio più alto tra risultati del gruppo e delle individualiste). La manifestazione si concluderà domenica 22 giugno con tutte le finali di specialità: in palio quattro titoli individuali e due di squadra. Con 64 nazioni iscritte, questa edizione del Mondiale junior diventa la più partecipata dopo Mosca 2019 e Cluj-Napoca 2023. Sarà l’occasione per scoprire o conoscere meglio le stelle del futuro, che proprio da Sofia – chissà – inizieranno il loro percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE

PROGRAMMA DI GARA

SORTEGGIO