Torino - Tutto pronto per la Final Six di Ritmica, attese al Pala Gianni Asti alcune tra le migliori ginnaste al mondo 15 Maggio 2025

Sabato 17 maggio il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà le Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Ritmica “Trofeo San Carlo Veggy Good”, che vedrà in pedana le migliori sei squadre italiane che si sfideranno per la conquista dello scudetto, unitamente alla sfida per i playoff e playout di Serie B/C.

L’organizzazione dell’evento è affidata ancora una volta ad una vera e propria eccellenza del territorio, l’Eurogymnica Torino. Guidato dal presidente Luca Nurchi, dal Direttore Sportivo Marco Napoli e dalla Direttrice Tecnica Tiziana Colognese, con il grande e insostituibile supporto dei tanti volontari e delle famiglie della grande Onda Blu, il club torinese si distingue ormai da molti anni non solo in pedana ma anche nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino e di Settimo Torinese.

Giunta al termine la regular season con le tre tappe disputate a Chieti il 22 febbraio, a Forlì il 15 marzo e infine a Osimo il 12 aprile, le stelle più luminose della ginnastica ritmica italiana sono pronte a scendere in pedana per la finalissima. A dominare un campionato ricco di sorprese e colpi di scena è stata l’ASU di Udine che ha chiuso la stagione regolare con 322.802 punti e un bottino di 80 punti speciali. Al secondo piazzamento, con un distacco minimo, è la Motto Viareggio, che ha totalizzato 321.502 punti tecnici, anch’essa con 80 punti speciali, ma penalizzata da una minore differenza punteggi nelle singole tappe. Sul terzo gradino del podio virtuale troviamo l’Armonia d’Abruzzo Chieti, con 318.999 punti e 75 punti speciali. Seguono Ginnastica Fabriano (318.033), Milanese Forza e Coraggio (311.785) e San Giorgio '79 Desio (309.600), tutte qualificate per la finale scudetto.

LE GRANDI STELLE

Occhi puntati su quello che si preannuncia il grande scontro diretto in semifinale per accedere alla finale, tra due storici giganti della ritmica italiana, l’Udinese e la Ginnastica Fabriano, che vedrà sfidarsi - tra le altre - in pedana Tara Dragas (Udinese), fresca di medaglia di bronzo al nastro in Coppa del Mondo a Baku il mese scorso, e Sofia Raffaeli (Fiamme Oro della Polizia di Stato, in forza a Fabriano), la stella di Parigi 2024 vincitrice del bronzo olimpico, pluri campionessa iridata e nelle ultime settimane oro in Coppa del Mondo e dominatrice della European Cup. Tra le stelle della ritmica che prenderanno parte alla competizione, impossibile non ricordare anche Darja Varfolomeev, medaglia d'oro al concorso individuale alle Olimpiadi del 2024 e ai Campionati mondiali 2023, in forza alla Motto Viareggio.

Una competizione e uno spettacolo particolarmente avvincenti e imperdibili, che saranno impreziositi anche dalla presenza della Squadra Nazionale Italiana, le Farfalle, alla loro prima uscita pubblica insieme alla nuova allenatrice, Mariela Pashalieva, e reduci dai primi grandi successi internazionali con l’oro ai 5 nastri e il bronzo nel misto cerchi e palle, ottenuti lo scorso 2 maggio in occasione della European Cup a Baku. Ma non solo! Ad esibirsi davanti al pubblico torinese ci sarà anche la Squadra Nazionale Junior, l’Italbaby, di casa dallo scorso settembre a Settimo Torinese sotto la guida di Eurogymnica Torino e di Tiziana Colognese insieme ad Elisa Vaccaro, che, proprio in occasione della competizione europea in Azerbaijan, hanno ottenuto la loro prima medaglia stagionale, conquistando l'argento con le 10 clavette.

Insomma, quello di sabato 17 maggio, al Pala Gianni Asti, ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento imperdibile, dal programma particolarmente ricco ed emozionante, che porterà le stelle della ginnastica ritmica italiana a Torino per regalare al pubblico un altissimo livello tecnico e grandi colpi di scena, grazie anche ad un format di gara avvincente e a un’impeccabile organizzazione, come solo la grande squadra dell’Eurogymnica Torino sa fare. Sono disponibili gli ultimi biglietti che saranno acquistabili direttamente presso il Pala Gianni Asti a partire da due ore prima dell'inizio dell’evento (per info chiamare il 3357852509).

PROGRAMMA

Ore 10:00 Prove padana Serie B-C

Ore 11:30 Play Off/Play Out Serie B-C

In ordine di sorteggio: Evoluzione Danza Angri, Ginnica 3 Roma, Ritmica Levante, Unione Edera Ravenna, Club Giardino di Carpi, Montelupo, Concordia Chivasso e Ritmica Arbostella 1989

Ore 13:00 Premiazioni Play Off/Play out B-C

Ore 15:00 Semifinale Serie A1

girone A: Armonia d’Abruzzo di Chieti vs San Giorgio ’79 Desio

girone B: Udinese vs Ginnastica Fabriano

girone C: Raffaello Motto di Viareggio vs Forza e Coraggio di Milano

Ore 17:35 Finale Serie A1

Ore 18:30 Premiazioni Final Six 2025