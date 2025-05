Trieste - La FGI e il Comune giuliano insieme per nuovi progetti. Facci: "l'Artistica 81 è un diamante prezioso!". 13 Maggio 2025

Nei suoi giri istituzionali il Presidente Facci oggi era in Friuli Venezia Giulia, la spalla geografica del Bel Paese ginnico alla quale la FGI si è sempre appoggiata, ricevendo ogni volta un sostegno concreto. È il caso anche dell’incontro con l’Assessora allo Sport di Trieste, Elisa Lodi, che ha ricevuto con il sorriso di una calorosa accoglienza il massimo dirigente della ginnastica italiana, assieme al dottor Fabio Cipriani, responsabile comunale per la gestione delle strutture sportive e balneari. Ne è uscito fuori un proficuo confronto su strategie future mirate all’ampliamento di palestre del territorio, a conferma dell’impegno del nuovo CDF sul fronte dell’impiantistica. Non poteva mancare, quindi, il protagonista assoluto in questo genere di processi, l’ingegnere Franco Mantero, il vicepresidente vicario del nostro Ente che negli ultimi anni ha avviato diversi progetti di manutenzione, ampliamento e restyling di strutture sportive dedicate alla ginnastica. Allo studio ora ci sono interessanti collaborazioni con l’amministrazione locale che conosce bene l’incidenza delle discipline ginniche sul proprio territorio. Sono diverse le realtà regionali affiliate, ma se si nomina il capoluogo giuliano, oltre alla storica Società Ginnastica Triestina, da oltre quarant’anni il punto di riferimento, almeno dei grandi attrezzi, è l’Artistica ‘81. L’ex “Società Amici di S. Giacomo” fondata dal presidente Fulvio Bronzi, grazie al lavoro meticoloso ed incessante di insegnanti e tecnici di livello internazionale, su tutti Diego Pecar e Teresa Macrì, ha raccolto risultati incredibili, soprattutto nella femminile, partecipando da protagonista all’ascesa delle future Fate e contendendo alla Brixia di Brescia, per diverse stagioni, lo scudetto GAF. Dopo l’exploit di Martina Bremini, campionessa assoluta e olimpica con la squadra a Sydney, in Australia, arrivarono Francesca Benolli, Federica Macrì e Sara Bradaschia, interpreti, al fianco di Vanessa Ferrari, di imprese storiche, che ancora appartengono alla sfera dei record e del mito. Andrea Facci ha ricordato tutto ciò nel suo saluto alle bambine dei corsi base e agonistici, riconoscendo alla palestra di via Amerigo Vespucci, dove si è recato assieme al suo vice (nella foto abbracciato con un’altra stella dei bianco rossi e blu, Tea Ugrin, regina agli italiani del 2013 e 2015) tutto il prestigio che merita: “Non siete soltanto un’eccellenza del Nord Est – ha detto il Presidente federale – ma l’orgoglio dell’Italia intera. Un piccolo diamante d’inestimabile valore che va protetto ed aiutato. E come vedete noi ci siamo!”. Nello scatto si riconoscono sette atlete del CAT federale, il Centro di addestramento territoriale di Trieste - Emma Furlan, Emma Puato, Benedetta Gava, Anthea Sisio (in prestito dall’Aiace Ginnastica), Romina Spadaro, Stella Biasibetti, Matilde Bianco – che componevano la squadra giunta settima, alla ventitreesima partecipazione, nel massimo torneo per club, in occasione della Final Eight Trofeo “Veggy Good” di Firenze, dieci giorni fa.