Folgaria - Assoluti individuali e d'Insieme tornano in Trentino, nell'Alpe Cimbra, la montagna dei Campioni 19 Maggio 2025

Ritornano i Campionati individuali e d’Insieme di ritmica al Palaghiaccio di Folgaria, in Trentino, dal 13 al 15 giugno, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la società Gym Club Ala e il D.P. FGI di Trento presieduto da Micaela Baroni. È il quinto anno consecutivo che i titoli italiani dei piccoli attrezzi vengono assegnati sulla cosiddetta “Montagna dei Campioni”, grazie alla vicinanza di Trentino Marketing e dell’Apt Alpe Cimbra. Lo scorso anno e nei due precedenti ad imporsi è sempre stato l’agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, che nel frattempo ha conquistato una medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi, di fatto costruendo il proprio percorso olimpico anche attraverso i successi ottenuti in una delle più belle località turistiche trentine. A livello di squadre societarie, invece, ci stata tanta competizione nelle tre categorie di gara, allieve, giovanile ed open, che ha permesso una crescita complessiva di tutto il movimento.

«Questo è uno sport che ben si sposa con l’equilibrio e l’energia degli Altipiani Cimbri, autentica palestra a cielo aperto – ha commentato Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing - Centinaia di atlete e atleti con i propri staff, accompagnatori e dirigenti, potranno apprezzare Folgaria e il suo ambito in virtù di una partnership con la Federazione Ginnastica che al Trentino sta particolarmente a cuore e che verrà rinnovata per altri due anni, includendo anche camp estivi di ginnastica ritmica, artistica e di parkour in Val di Sole e in Val di Non».

L’appuntamento 2025 si colloca in una fase delicatissima della stagione, ad una settimana dalla chiusura dei campionati d’Europa a Tallin e ad un mese circa dalla Coppa del Mondo di Milano, a sua volta propedeutica per i Mondiali di Rio De Janeiro, in programma a fine agosto. Per quanto riguarda le squadre il meeting folgaretano vivrà ovviamente di riflesso delle imprese delle meravigliose Farfalle della squadra nazionale, che, insieme a Sofia Raffaeli, rappresentano l’immagine vincente della ritmica azzurra, attirando tantissimo pubblico e l’attenzione dei media nazionali. Per i quintetti ammessi attraverso le competizioni regionali il confronto sarà sulle 5 palle per le Allieve, sui 5 nastri per la Giovanile e su 2 paia di clavette e 3 cerchi per l’Open, mentre i campioni in carica, lo ricordiamo, sono, rispettivamente PGS Auxilium, Opera di Roma ed Estense Putinati Ferrara. In palio ci sarà anche il prestigioso 11° Memorial Franco Ruffa, detenuto al momento dalla Motto Viareggio e frutto della migliore posizione in classifica nell’individuale e in una gara di Insieme. Il premio intitolato al dirigente biellese sarà un’occasione per ricordare sua moglie, Anna Miglietta, fondatrice della Ginnastica La Marmora, scomparsa lo scorso marzo.

«Siamo profondamente felici ed emozionati di accogliere ancora una volta questo straordinario evento sull’Alpe Cimbra – ha aggiunto il Direttore dell’Apt Daniela Vecchiato, anche a nome del suo presidente Gianluca Gatti - La collaborazione con la Federazione Ginnastica è per noi motivo di grande orgoglio: un legame che unisce valori comuni come passione, impegno e amore per lo sport. Ospitare il Campionato nel 2025 anno in cui l’Alpe Cimbra è Comunità Europea dello Sport ha un significato ancora più importante. Non vediamo l’ora di condividere con atleti e pubblico la bellezza e l’ospitalità del nostro territorio».

Nell’anno inaugurale del quadriennio che ci porterà a Giochi di Los Angeles nel 2028, le migliori étoile azzurre, a cominciare dalla Raffaeli, Tara Dragas, Viola Sella ed Alice Taglietti, che, finora, hanno portato alto il nome della scuola italiana nella regular season del Circuito di World Cup, tra Sofia, in Bulgaria, Baku, in Azerbaijan e Tashkent in Uzbekistan, si misureranno sulle pedane di Folgaria, per iniziare dalle pendici dell’Alpe Cimbra, uno dei più grandi ed estesi alpeggi d'Europa, la scalata verso l’Olimpo.

«La nostra forza, il cuore della Federazione sono le sue società e gli atleti le popolano – ha commentato il presidente FGI Andrea Facci – Il mio auspicio è di vedere una macchia di body multicolori dipingere, come accade ormai da un lustro, scenari montani meravigliosi abituati al bianco della neve o al verde dei prati, e gli chignon delle nostre atlete, di ogni età e provenienza, con i loro attrezzi, i cerchi, le palle, i nastri e le clavette, invadere le strade di Folgaria per rendere subito chiaro a turisti e residenti che la ginnastica è tornata. Un po’ come il rododendro, la genziana o le stelle alpine che fioriscono all’inizio dell’estate, così da metà giugno la bella stagione sarà aperta dall’étoile della ginnastica. Ringrazio la dottoressa Vecchiato e il dottor Rossetti, insieme agli organizzatori e alle amministrazioni locali, politiche e sportive, per l’amicizia che ci dimostrano da tanto tempo ospitandoci in uno dei paradisi terrestri del nostro Paese». La gara sarà trasmessa in diretta su Volare, il canale della Federginnastica sulla piattaforma di SportFaceTv. I biglietti saranno acquistabili sul sito www.alpecimbra.it e durante l’evento.