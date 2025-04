Osimo - La 3ª tappa del Campionato Nazionale di Ritmica chiude la regular season verso la Final Six 10 Aprile 2025

È tutto pronto per la 3ª tappa del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, che chiuderà la Regular Season dei piccoli attrezzi verso la Final Six che assegnerà lo scudetto 2025 a Torino, il prossimo 17 maggio. La competizione della Serie A1, A2 e B andrà in scena venerdì 12 e sabato 13 aprile, al Pala Baldinelli di Osimo, ad Ancona, con l’organizzazione della Ginnastica Fabriano della presidente Angela Piccoli e lo staff guidato dalla dirigente Maila Morosin e il supporto della Federazione Ginnastica d’Italia.

In casa della medaglia di bronzo olimpica Sofia Raffaeli, le 12 squadre della massima categoria si giocano la qualificazione per la finale tricolore del prossimo mese. Dopo due giornate in testa c’è l’ASU di Udine della neo agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Tara Dragas. A seguire la Raffaello Motto di Viareggio e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti. In Serie A2, invece, guida l’Albachiara Lucca – leader incontrastata – davanti alla Giuseppe Falciai di Arezzo e alla Moderna Legnano. Infine, la Serie B vede sul podio provvisorio Braccio Fortebraccio di Perugia, PGS Auxilium di Genova e Ritmica Futura.

Al termine delle sfide marchigiane, dunque, conosceremo i sei club che strapperanno la qualificazione alla Final Six, gli esiti definitivi della stagione regolare di A2 (tre promozioni e tre retrocessioni) nonché le tre che saliranno dalla B. A Torino, comunque, quest’ultima categoria si concluderà con i play-off/play-out che vedranno coinvolte le squadre delle zone tecniche di Serie C.

Il Campionato Italiano si era aperto a Chieti (22-23 febbraio) ed era poi proseguito a Forlì (15-16 marzo). L’ultimo atto andrà in scena sabato 12 aprile, con la Serie A2 alle ore 15:00, e proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 18:30 con la Serie A1. Entrambe le competizioni verranno trasmesse in diretta su Volare Tv, il canale di riferimento della Ginnastica ospitato sulla OTT del gruppo Nexting, Sportface Tv. L’evento si concluderà domenica mattina, quando dalle 10:00 andrà in scena la sfida di Serie B. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Liveticket (CLICCA QUI) e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della società o scrivendo all’indirizzo mail info@ginnasticafabriano.it.