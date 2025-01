Pezzi perduti del nostro Puzzle: si è spenta Carla Novella Zacconi, "la Signora della ginnastica vercellese" 30 Gennaio 2025

Si è spenta Carla Novella, conosciuta nell’ambiente piemontese, e non solo, come la “Signora della ginnastica”. Colonna dell’ultracentenaria Pro Vercelli 1892, si è spenta ieri pomeriggio alla soglia dei 98 anni, nel giorno del suo anniversario di matrimonio, raggiungendo l’amato marito, Dante Zacconi. Pur non essendo mai stata una ginnasta - amava l’atletica leggera tanto da gareggiare anche contro Ondina Valla, primo oro olimpico al femminile del palmares CONI – dedicò gran parte della sua lunga esistenza ai grandi attrezzi, tramandato la passione per lo sport alle sue figlie Federica e Maria Paola, ai nipoti Tommaso, Annalisa e Federico, e soprattutto a Simone Boglietti Zacconi, oggi presidente della Pro Vercelli Ginnastica, nonché alle tante allieve che affollano ogni giorno i locali della prestigiosa e antica ex-Colonia elioterapica di Corso G. Rigola, in Rione Cervetto. Moltissimi gli attestati ricevuti nel corso della sua carriera, dalla medaglia del Ministero della Pubblica Istruzione al diploma di giudice di gara dalla Federazione Ginnastica Italiana, senza dimenticare il premio veterani dello sport. Il Consiglio Direttivo Federale, riunitosi oggi a Roma, e il Comitato regionale FGI Piemonte e Valle d'Aosta, presieduto da Angelo Buzio, si stringono nel dolore alla famiglia di Carla. I funerali avranno luogo lunedì 3 febbraio alle ore 11.30 presso Cattedrale di Sant’Eusebio (Duomo), partendo dalla Residenza Cervetto alle ore 11.15, e dopo la funzione religiosa proseguirà per il Tempio Crematorio di Biella. Il S. Rosario sarà recitato sabato 1° febbraio alle ore 17.30 presso la Cattedrale di Sant’Eusebio (Duomo). Nella foto Carla Novella Zacconi, seconda da sinistra accanto al nipote Simone, alla figlia Maria Paola e al governatore del Panathlon Maurizio Nasi, durante una recente consegna dei Premi Panathlon.