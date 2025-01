Roma - Convegno Auxologico: un nuovo linguaggio per prevenire il disagio negli atleti adolescenti 20 Gennaio 2025

Sabato 18 gennaio 2025 si è tenuto a Roma, presso il Centro Congressi Cavour, un importante convegno organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia - rappresentata dal vice presidente vicario Valter Peroni - in collaborazione con l’IRCCS Auxologico - sponsor di maglia delle Nazionali di Ginnastica - e con il coordinamento del dott. Alessandro Pinto, componente del dipartimento federale ESG.

L’evento, dal titolo “Un nuovo linguaggio per gli adolescenti di oggi: come prevenire e riconoscere il disagio dei nostri atleti”, ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le sfide psicologiche e relazionali che i giovani atleti affrontano quotidianamente. Il convegno è stato guidato dal dr. Leonardo Mendolicchio, medico-psichiatra e psicoterapeuta, direttore del Laboratorio di Neuroscienze Metaboliche presso l’IRCCS Auxologico di Piancavallo nonché Direttore Scientifico Rete Food for Mind. La formazione si è svolta in presenza, alternando parti teoriche e attività interattive, per offrire un’esperienza completa e coinvolgente ai partecipanti.

I contenuti del corso hanno spaziato da “Gli adolescenti tra gioco, prestazioni e performance”, a “Il linguaggio digitale e la comunicazione tra adulti e adolescenti: il supporto come risorsa di comunicazione”, finendo con il modulo su “La famiglia contemporanea: conoscerla per gestirla”: tutti argomenti trattati anche dalla dott.ssa Mapi Danna, scrittrice formatrice e storyteller, dal dott. Vincenzo Romeo, Psichiatria professore dell’Università di Palermo e Referente di Food for Mind di Reggio Calabria e dal dott. Giorgio Fanelli, psicologo e referente di Food For Mind di Roma

L’evento ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio innovativo e sensibile per riconoscere e prevenire i disagi che possono influenzare il benessere psicologico e la performance dei giovani atleti. Grazie alla partecipazione di esperti del settore e a momenti pratici come le simulazioni di colloqui, i 43 partecipanti – tra cui spiccavano l’ex Segretario Generale FGI Roberto Pentrella, la Direttrice Tecnica Nazionale di Ritmica Emanuela Maccarani, il suo collega del Parkour Roberto Carminucci, l’allenatrice di Sofia Raffaeli, Claudia Mancinelli, i team manager delle sezioni dei grandi attrezzi Andrea Facci e Massimo Contaldo e numerosi altri allenatori e allenatrici apicali - hanno avuto l’opportunità di approfondire il tema delle relazioni tra adolescenti, genitori e tecnici, esplorando nuovi strumenti di comunicazione e supporto. Questo evento rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza sul ruolo fondamentale della salute mentale nello sport e nell’adolescenza.