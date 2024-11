Pomigliano d'Arco - L'Aerobica Evolution è la migliore "Evoluzione dell'Aerobica". E lo scudetto resta a Gorle! 18 Novembre 2024

Grande spettacolo a Pomigliano d’Arco, in una domenica che più sportiva non si poteva. Prima, infatti, dell’epilogo del Campionato di motociclismo a Barcellona, della finale dell’ATP di tennis a Torino e della partita conclusiva del girone di UEFA Nations League tra Italia e Francia, a San Siro, anche la ginnastica aerobica ha vissuto il suo momento clou stagionale, con la Serie A e B 2024 al palazzetto dello sport campano. Sotto l’organizzazione sempre impeccabile della Fitness Trybe di Rafaela Lanza e il coordinamento del direttore sportivo Graziano Piccolo, è andata in scena sul quadrato centrale campano la sfida più attesa tra i sette club iscritti alla massima categoria. Ad imporsi, per il secondo anno consecutivo, è stata l’Aerobica Evolution con il totale di 89.722. I bergamaschi, che si portavano dietro un bonus di 30.261 ottenuto in Coppa Campioni, hanno segnato il solco sulle inseguitrici grazie al 20.350 di Andrea Colnago nell’individuale maschile, il 20 tondo della coppia mista con lo stesso Colnago ed Elisa Marras e il 19.111 del trio con l’aggiunta di Alice Pettinari. Per l’ASD del presidente Fausto Oberti si tratta del quinto scudetto, il secondo di fila, dopo i tricolori del 2018 e 2019, conquistati proprio nell’impianto pomiglianese, e del 2021 e 2023 a Monte di Procida. Seconda piazza per la Ginnastica Agorà, forte del suo 87.586. La società di Colleferro si portava dietro un tesoretto di 29.213 al quale ha poi saputo aggiungere il 18.200 di Tabata Thais Sergente nel singolo donne, il 20.600 di Matteo Falera in quello uomini e il 19.572 del trio insieme a Riccardo Cenci. Sul gradino più basso è salita l’Artistica Porto Sant’Elpidio con 86.609. I marchigiani, che partivano dal bonus di 29.445, sono stati trascinati dall’individualista Sara Cutini (20.100) che nel trio, con Elena Ciccarelli e Nicole Alighieri, ha ottenuto anche un 19.520. Il gruppo portoelpidiense, con l’apporto di Asia Trillini,Alice e Ambra Bianchini, ha chiuso con 17.544. Ai piedi del podio troviamo il California Center Club che con il totale di 79.378 guida il gruppo degli inseguitori. Nel duello in serie B ha avuto la meglio la Gymnova Sporting Club con 81.642 sulla seconda rappresentativa della Ginnastica Valentia (74.750). Alle premiazioni sono intervenuti il vicesindaco e assessore allo Sport e alle Politiche sociali, Domenico Leone, il presidente del Comitato Regionale Campania Aldo Castaldo e la Direttrice Tecnica Nazionale dell’Aerobica Luisa Righetti. Per chi se la fosse persa in diretta, la gara è disponibile integralmente su SportFace Tv con il commento tecnico di Michela Castoldi (CLICCA QUI)

CLASSIFICA SERIE A

CLASSIFICA SERIE B

ALBO D'ORO SERIE A FGI