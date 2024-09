Follonica – Il Golfo abbraccia le Farfalle, medaglia di bronzo a Parigi 2024 23 Settembre 2024

Giovedì 19 settembre, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, si è tenuta la festa in onore della medaglia di bronzo vinta dalla Squadra nazionale di Ginnastica Ritmica all’Olimpiade di questa estate. L’evento è iniziato in piazza Sivieri dove la banda musicale "Bonello Bonarelli" ha accolto le Farfalle che, successivamente, sono state portate a bordo di alcune auto d'epoca verso il Teatro dove è iniziata la festa condotta dal giornalista Paolo Mastracca. Sul palco sono sfilate una per una le protagoniste di Parigi 2024, la capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogueran, LauraParis e Alessia Russo, accompagnate dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e dalla sua più stretta collaboratrice, Valentina Rovetta. C’erano davvero tutti a festeggiare chi, negli anni, ha cementato un rapporto speciale proprio con Follonica, sede estiva della preparazione delle azzurre di Ritmica, portando così il nome della città del Golfo in giro per il Mondo. All’evento era presente il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, che ha affermato: “Ci eravamo lasciati a luglio con la speranza di rivederci vittoriose e così è stato. Avete portato a casa, oggi, qui a Follonica una medaglia che per voi rappresenta una grande soddisfazione sportiva. Una medaglia arrivata perché voi rappresentate l'esempio della dedizione, dello sforzo e della voglia di raggiungere un obiettivo senza mollare il traguardo da raggiungere. Sappiamo tutti che la vita da atleta, soprattutto ad alti livelli, è molto impegnativa e richiede sacrifici importanti. Il mio grazie personale, di tutta l'amministrazione e di tutta la città per quello che avete fatto e per le emozioni che continuate a regalarci. Siamo felici - ha chiosato – di portare avanti questa tradizione ormai da molti anni”. Oltre al primo cittadino di Follonica hanno partecipato anche il suo omologo di Desio – sede permanente del collegiale invernale della Squadra - Simone Gargiulo, il presidente del Comitato Regionale FGI Toscana Fabrizio Lupi, Elena Nappi, primo cittadino di Castiglione della Pescaia, Franscesca Trevison, sindaco di Scarlino, Paola Porfiri, la team manager della sezione dei piccoli attrezzi e tantissima gente che ha voluto dimostrare a questo gruppo tutta la loro stima e affetto in attesa di rivederle, la prossima estate, gioendo insieme per altri successi.