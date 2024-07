Cuneo - Il Criterium della Allieve apre il concerto delle Fate 07 Luglio 2024

La terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica in scena al palazzetto dello sport di Cuneo ha preso il via con il Criterium giovanile femminile, che ha visto impegnate le ginnaste della categoria allieve A3 e A4, sulla stessa pedana sulla quale, a distanza di poche ore, si sfideranno le loro beniamine della categoria assoluta. A conquistare il gradino più alto del podio nel concorso generale per la categoria A4 è Martina Bozzola della Ginnastica Casalbeltrame, che con 95.150 punti si lascia alle spalle Clarissa Rinaldi, ginnasta della Vertigo Roma!, medaglia d’argento con il punteggio di 93.625. Il terzo gradino del podio è invece della piemontese Martina Borsoi, in gara per la Libertas Ginnastica Vercelli, che con un punteggio 91.150 supera di un solo decimo di punto Beatrice Vialardi (91.050) della S.G. La Marmora.

Il titolo del Criterium Allieve A3 va invece a Chiara Morelli, Vertigo Roma, grazie al personale di 89.175 punti. A salire sul secondo gradino del podio cuneese è poi la concittadina Camilla Cardi, dell’ASD Nova Ardor Roma, brava con il punteggio di 87.850 ad imporsi su Camilla Riva. La promessa dell’Edera Ravenna torna così a casa con la medaglia di bronzo, totalizzando 85.350 punti. Le giovani ginnaste sono poi state premiate dal vicepresidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni, dal presidente del Comitato Regionale FGI Piemonte e Valle d’Aosta, Angelo Buzio, e da Massimo Contaldo, Team Manager della ginnastica artistica femminile.

Al termine delle premiazioni, la pedana ha poi accolto il riscaldamento dei finalisti agli attrezzi assoluti, in gara a partire dalle ore 14.40 di oggi. A seguire, alle ore 18 sarà poi la volta di gara 2 femminile, i cui punteggi si sommeranno a quelli di gara 1 di venerdì scorso per decretare la campionessa italiana assoluta e assegnare i titoli di specialità.Le gare di questo pomeriggio sono trasmesse su Discovery+, su TimVision, Amazon video channels e andranno in onda anche su Eurosport 2, canale disponibile su Sky e DAZN.

Foto Stefania Coppola