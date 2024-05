Pezzi perduti del nostro puzzle - La Ginnastica dà il suo addio a Michele Sessa, il prof. della Campania 25 Maggio 2024

Si è spento, all’età di 78 anni – li avrebbe compiuti il 1° giugno – Michele Sessa, dirigente lacedoniese e personaggio di riferimento della Campania ginnica. Atleta, tecnico e manager della società Olimpica di Salerno prima e Virtus Salerno poi, prof di Scienze Motorie, per molti anni collaborò con l’ufficio scolastico provinciale di Salerno.Assunse la presidenza del Comitato Regionale nel 2012, succedendo a Rosario Pitton eletto in Consiglio Nazionale (nella foto Sessa è al centro tra Pitton, a sinistra, e il numero uno nazionale di allora, Riccardo Agabio). Nel 2016 passò il testimone all’attuale numero uno, Aldo Castaldo, rimanendo però a disposizione dei colleghi e del territorio con la carica onoraria. Sessa era uno dei grandi saggi della ginnastica partenopea, fece parte della commissione carte federali ed è stato un punto di riferimento storico anche per il resto del Meridione, sempre disponibile e risolutivo. Negli ultimi tempi gestiva anche la comunicazione del sito campano. La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto tra i suoi cari e in tutta la famiglia della FGI. “Era una persona buona d’animo, alla mano ma con competenze importanti, anche informatiche – ha commentato Castaldo - E poi mi era particolarmente vicino al cuore. Ci mancherà!”. “Ho perso un vero amico" - ha aggiunto Rosario Pitton - Prima ancora che un leale e competente vicepresidente nei tre quadrienni in cui ho diretto il C.R. Campania. Ogni anno nel mese di agosto mi ospitava per una decina di giorni a casa sua, accanto alla Cattedrale di Lacedonia che con il suo campanile scandiva il tempo che trascorrevamo insieme". Il Presidente Gherardo Tecchi, il Segretario Generale Roberto Pentrella, il Consiglio Direttivo Federale e il CR Campania si stringono nel dolore ai parenti, agli amici, ai colleghi e agli allievi che hanno avuto la fortuna e il piacere di percorrere un tratto dell’ultracentenaria strada ginnica insieme al compianto Michele. I funerali si tengono oggi, alle ore 15.00, proprio nella cattedrale di Lacedonia, nell’Avellinese.