Jesolo - Le magnifiche sette in corsa per il 15° Dragone d'Oro: la laguna si prepara ad accogliere le stelle dell'artistica femminile 16 Aprile 2024

Ci attende un week end pieno di ginnastica, preludio delle due settimane dedicate agli Europei di Artistica, in programma a Rimini. Mentre a Doha, in Qatar, e a Baku, in Azerbaijan, si svolgono due tappe del circuito FIG di World Cup, rispettivamente, di artistica e di ritmica, a Jesolo tutto è pronto per la quindicesima edizione del prestigioso trofeo cittadino dedicato ai grandi attrezzi femminili.

Al cospetto di Sati Uniti d’America, Canada, Germania, Spagna, Brasile e Francia, in un mundialito dal sapore olimpico, l’Italdonne di Enrico Casella – coadiuvato dal team manager GAF Massimo Contaldo e dal collaboratore di Sezione Giorgio Citton - si presenta con due squadre senior al completo: la prima composta dalle agenti del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – Manila ESPOSITO, Elisa IORIO, Giorgia VILLA e le sorelle D’AMATO, Alia e Alice - con Angela ANDREOLI della Brixia Brescia, e la seconda che farà affidamento su altre due brixiane, Veronica MANDRIOTA e Camilla FERRARI, e su July MARANO (Ginnastica Civitavecchia), Sofia TONELLI (Saltavanti), Nunzia DECERNO (Ginnastica Salerno) e Matilde FERRARI (ginnastica Heaven). Insieme alle big azzurre vedremo anche il settore giovanile, impegnato nelle competizioni di categoria, e in particolare Emma FIORAVANTI e Angelica FINIGUERRA (Forza e Coraggio), Benedetta GAVA ed Emma PUATO (Artistica ’81 Trieste), Giulia PEROTTI e Artemisia IORFINO (Ginnastica Vercelli), che formeranno il gruppo juniores, oltre alle due piccole individualiste, Giada DI PIETRO della World Sporting Academy e Alessia MARENA dell’Acrobatic Fitness.

Le venti atlete FGI saranno seguite da uno staff tecnico federale altrettanto nutrito e formato da Monica Bergamelli, Marco Campodonico, Tiziana Di Pilato, Paolo Bucci, Rodica Demetrescu, Mauro Di Rienzo, Elena Konyukhova, Federica Gatti, Diego Pecar, Camilla Ugolini e Silvia Ulivieri. La giuria internazionale sarà presieduta dalla referente FGI degli ufficiali di gara Gioconda Raguso e potrà contare sull’apporto delle giudici italiane Maria Cocuzza, Carmen Basla, Arianna Alberton, Paola Dani, Cinzia Delisi, Enrica Ferloni, Teresa Macrì, Veronica Scarlini, Madelain Tarsi e Alessandra Vietti. A completare la nostra delegazione il fisioterapista storico Salvatore Scintu.

Il programma del PalaInvent sarà sempre lo stesso, divenuto ormai familiare per chi frequenta l’appuntamento veneto dal lontano 2008. Si comincia il 20 aprile, alle ore 9.00 con la gara a squadre e l’all around individuale giovanile e, dalle ore 14.30, con gli stessi concorsi a livello senior, per l’assegnazione dell’iconico Dragone d’Oro. il 21aprile, a partire dalle 14.00, sarà la volta, invece, delle finali di specialità junior e senior. La sfida delle big del sabato pomeriggio e le final eight della domenica saranno trasmesse in diretta su SportFace TV (OTT gratuita con obbligo di registrazione) con il commento tecnico di Ilaria Colombo. Il meeting di ginnastica sarà, come detto, l’occasione per le compagini europee di testare gli esercizi in vista della rassegna continentale, a Rimini dal 2 al 5 maggio, e per le squadre nord e sudamericane di acclimatarsi in vista dell’Olimpiade Estiva.

Tra l’altro, come noto, Jesolo è sempre stata e rimane l’unica tappa in Europa del dream team stelle e strisce, che ammireremo con una formazione probabilmente diversa da quella parigina: Dulcy Caylor, Tiana Sumanasekera, Hezly Rivera, Katelyn jong ed Eveylyn Lowe, con le baby Kittia Lavi, Addy Fulcher, Tyler Turner, Jaysha McClendon e Claire Pease. Schiererà, al contrario, i pezzi da novanta il Brasile, guidato dall’étoile Rebecca Rodrigues de Andrade con Flavia Lopez Saraiva, Jade Fernandes Barbosa, Loranne Dos Santos Oliveira, Andreza Lima de Lima e Sophia Weisberg. Le piccole ginnaste verdeoro saranno Carolyne Mercer Winche Pedro, Gabriela Boucas Vieira, Isabel Aguilar Ramos, Nicole Bello De Campos, Larissa Kelly De Oliveira Machado e julia Das Neves Botega Soares.

Per la Germania, attesissimo il ritorno in pedana, dopo l’infortunio, di Elisabeth Seitz, atleta che ha molti fan anche nel nostro paese e che, lo scorso anno, in Serie A2, vestì il body della Ginnastica Riccione, contribuendo alla promozione del club romagnolo. Accanto all’oro europeo alle parallele asimmetriche di Monaco 2022 ci saranno Marlene Gotthard, Lisa Woetzel, Karina Schoenmaier, Janoah Mueller e Silja Stoehr. Presenti pure tre individualiste junior teutoniche, Yonca Oezguel, Frederika Suhl e Jolie Aliya Funk.

Occhio anche alla Francia di Marine Boyer, Djenna Laroui, Morgane Osyssek-Remer, Ming Van Eijken Gherardi, Silane Mielle e Lorette Charpy, e alla Spagna di Alba Petisco, Frida Rodriguez-Cabo, Laila Masferre, Ana Perez, Suutua Ainara e Medina Lorene: entrambe, con la Germania, saranno competitor dirette delle nostre FATE, vicecampionesse d’Europa, non solo a Jesolo ma anche nel successivo confronto EG alla Fiera Riminese.

Dulcis in fundo, poi, c’è il Canada che arriverà nell’impianto di Piazza Brescia 11 addirittura con due formazioni maggiori. Oltre alla famosa Elsabeth Black – argento alla trave ai Mondiali di Liverpool 2022 e nel completo a Montreal 2017 – sul field of play jesolano si avvicenderanno Clara Raposo, Cassie Lee, Stella Letendre, Gabby Black, Frederique Sgarbossa, Aurelie Tran, Turner Sidney, Audrey Rousseau, Emma Spence, Ava Stewart e Shallon Olsen. E non finisce qui perché la Federazione canadese gareggerà tra le juniores con un sestetto di piccole foglie d'acero formato da Alyssa Guerrier-Calixte, Gabrielle Elise Fausto, Zoe Cadrin, Lia Monica Fontaine, Lindsay Corbett e Coralie Demers.

L’ormai mitico Jesolo Trophy è organizzato anche quest’anno dalla Gym Art Academy, che avrà un motivo in più per celebrare l’incontro del 2024: onorare la memoria di Peggy Pasian, la dirigente dell’ASD di San Donà di Piave che sarà ricordata come una delle madrine storiche del torneo ginnico della Laguna, uno dei più belli e prestigiosi al mondo.