Torino - Eurogymnica presenta le Final Six 2024: attese le Farfalle e Sofia Raffaeli. Diretta su SportFace Tv 29 Marzo 2024

Questa mattina, al Grattacielo della Regione Piemonte a Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle Final Six in programma sabato 6 e domenica 7 aprile, l’ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A1, A2, B e C di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good - che vedrà in gara al Pala Gianni Asti di Torino le migliori squadre italiane che si sfideranno per la conquista dello Scudetto. La regia dell’evento è affidata ancora una volta all’Eurogymnica Torino, guidata dal presidente Luca Nurchi che potrà contare sulla grande esperienza organizzativa del Direttore Sportivo Marco Napoli, che ospiterà un altro evento di massimo prestigio nel capoluogo piemontese, su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino. Ad intervenire in conferenza l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, il Vice Presidente Vicario della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni, l’Assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, il Presidente del CONI Piemonte, Stefano Mossino, la Consigliera Regionale FGI, Daniela Schiavon, il Presidente del Comitato Organizzatore Eurogymnica Torino, Luca Nurchi, e l’allenatrice Elisa Vaccaro, alla guida - insieme alla DT Tiziana Colognese - della squadra torinese in serie A1.

“Ospitiamo un evento straordinario al Pala Gianni Asti: questo è il riconoscimento del lavoro e dell’organizzazione che fanno sì che lo sport assuma la centralità che merita” ha dichiarato Carretta. “Atleti e spettatori potranno godere di un palazzetto rinnovato. Vedremo in pedana le stelle della ginnastica ritmica, dove talento e passione saranno i protagonisti, con un’impeccabile organizzazione. Per la Città di Torino, è importante ospitare un evento di questo calibro e dare il proprio supporto per questa full-immersion di grande sport”. Saranno tante, infatti, le stelle che saliranno in pedana per la conquista dello scudetto, tra cui Sofia Raffaeli: l’attuale vice campionessa del mondo, di ritorno dalla prima tappa di Coppa ad Atene, dove ha conquistato due argenti, al cerchio e alla palla, scenderà in pedana alle Final Six torinesi per cercare di condurre la Ginnastica Fabriano al suo ottavo scudetto consecutivo. Un appuntamento importante per il club marchigiano, ma soprattutto per “il vulcano di Chiaravalle" che torna sulla pedana torinese a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove sarà accompagnata dalla sua compagna di squadra e di Nazionale, Milena Baldassarri, già sesta ai Giochi di Tokyo 2021, anche lei pronta ad incantare il pubblico torinese il 7 aprile alla conquista del titolo nazionale.

Anche il vicario FGI, Valter Peroni, ha ricordato le ambizioni della Federazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi: “Voglio ringraziare la società per il grande sforzo organizzativo. Le Olimpiadi sono alle porte e ci aspettiamo dei bei risultati dalle nostre ginnaste: la Squadra Nazionale è competitiva e le nostre ginnaste sono eccellenze nel mondo individuale della ginnastica ritmica. Ci aspettano ancora diversi mesi di lavoro e alcuni appuntamenti internazionali, ma le Final Six saranno una prova che ci avvicina ai Giochi di Parigi. Sono fiducioso che vedremo buoni risultati”.

Ha preso poi la parola anche l’Assessore Ricca, che ha sottolineato il grande impegno e lo sforzo nell’organizzazione di questo appuntamento. “La Regione Piemonte supporta la ginnastica e la sua promozione anche attraverso le Final Six. La squadra guidata dal presidente Luca Nurchi e da Marco Napoli sta nuovamente dando prova di saper organizzare al meglio una manifestazione di tale prestigio. Ospiteremo anche quest’anno sul territorio società all’avanguardia, dalla grande cultura dello sport, portatrici di grandi valori sportivi. Sarà un bel weekend di festa”. Lo spettacolo, organizzato insieme a tantissimi volontari dell’Onda Blu, sarà poi impreziosito dalla presenza delle Farfalle, guidate dalla Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani, reduci da un’ottima prima tappa World Cup in Grecia, dove hanno conquistato un bronzo nell’All Around, una medaglia d’oro nell’esercizio con i 5 cerchi e l’argento nel misto con nastri e palle.

“Ciò che Eurogymnica Torino ha fatto a livello organizzativo in questi anni è incredibile” ha sostenuto il Presidente Mossino. “Le Final Six sono un evento importante, sia in termini di ricaduta sul territorio, sia perché potranno essere da ispirazione per giovani atlete e incentivare alla partecipazione a questa disciplina sportiva. Ci auguriamo che l’evento possa regalare grandi soddisfazioni: i ragazzi e le ragazze devono poter realizzare i propri sogni sportivi in un ambiente sano. Con lo sport, si acquisiscono grandi valori, educazione e rispetto, che consentiranno di essere cittadini migliori. Come CONI, siamo al fianco di tutti i soggetti del mondo sportivo e li ringraziamo per il loro lavoro quotidiano”.

A portare poi i saluti del Presidente del Comitato Regionale FGI, Angelo Buzio, è stata la Consigliera regionale FGI Daniela Schiavon, che ha messo in luce la bellezza di questo evento: “L’Eurogymnica Torino è sempre pronta ad organizzare spettacoli particolarmente piacevoli e accattivanti. Sarà eccezionale ammirare queste atlete in pedana, la loro eleganza emozionerà il pubblico e sarà un invito a praticare questa disciplina”. Ha poi proseguito ringraziando la DT Tiziana Colognese. “La sua presenza ha permesso al Comitato di realizzare molti progetti. Auguro a tutti e tutte una buona Final Six”.

Il programma del fine settimana sarà particolarmente ricco: sabato 6 aprile, dalle ore 17, si potrà assistere agli emozionanti play off e play out di Serie B e C, che decideranno le ultime due squadre salve o promosse in B per l'anno prossimo. Nella giornata di domenica 7 aprile, a partire dalle ore 12, si disputeranno anche i play off di A2, in occasione dei quali la terza, la quarta e la quinta classificata nella regular season si giocheranno l’ultimo posto disponibile per salire in Serie A1. Alle 14, a scendere in pedana per la rincorsa allo scudetto, saranno invece le sei big del Campionato, che si sfideranno in tre gironi che decreteranno le tre finaliste: la favorita Ginnastica Fabriano se la vedrà con l’Armonia d’Abruzzo Chieti nel girone A. L’Udinese sfiderà la Forza e Coraggio Milano nel girone B, mentre la Raffaello Motto Viareggio affronterà la San Giorgio 79 Desio nel girone C.

Le gare saranno trasmesse in diretta su SportFace TV.

Uno spettacolo che si preannuncia incredibile, dal fitto programma di gare ed esibizioni. “La macchina organizzativa è studiata in ogni dettaglio e niente è lasciato al caso” ha dichiarato il Presidente del Comitato Organizzatore Luca Nurchi. “Ringrazio tutte le persone che lavorano per la buona riuscita dell’evento e che ci supportano, le istituzioni, i fornitori e i nostri volontari, senza i quali questa manifestazione non sarebbe possibile. Sarà un evento di una bellezza straordinaria, cercheremo di regalare a tutto il pubblico un’esperienza indimenticabile”. L’Eurogymnica Torino, anche quest'anno, non è stata impegnata solo dal punto di vista organizzativo, ma anche in pedana in Serie A1. La formazione torinese, guidata dalla DT Tiziana Colognese e dall’allenatrice Elisa Vaccaro, ha conquistato infatti il nono posto nella classifica generale dopo le tre prove di regular season, rispettivamente a Chieti, Forlì e Ancona. Grande orgoglio e soddisfazione in casa EG: “Abbiamo centrato l’obiettivo stagionale e siamo fiere delle nostre ginnaste.” ha dichiarato l’allenatrice Elisa Vaccaro, presentando la capitana Aurora Bertoni, la veterana Laura Golfarelli, e le due giovani Chiara Cortese e Sara Parente. Presente in sala anche Virginia Cuttini, tornata quest’anno dall'esperienza nazionale, che però non ha potuto prendere parte al Campionato perché in ripresa da un infortunio.

I biglietti si possono acquistare scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com, dopo aver effettuato un bonifico ed allegandolo alla mail indicando cognome e nome per il ritiro, numero dei biglietti e tipologia. Il ritiro potrà avvenire direttamente al Pala Gianni Asti a partire da due ore prima dell’inizio di ogni giornata. Il servizio di prevendita si concluderà mercoledì 3 aprile 2024.