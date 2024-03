Desio - L'Italia batte la Francia al nono trofeo brianzolo: arrivederci a Parigi 2024 09 Marzo 2024

Al Pala Fitline di Desio si è tenuta la nona edizione del tradizionale Trofeo cittadino di ginnastica ritmica, organizzato dalla San Giorgio ’79 del presidente Oreste De Faveri. Esercizi nuovi, con gran parte della giuria diretta dalla georgiana Eliso Berdosvili all’esordio stagionale, in campo internazionale, proprio come molte delle ginnaste in pedana. Nel corpo giudicante, per l’Italia, erano presenti Elena Aliprandi, Stefania Turbessi, Emanuela Agnolucci, Isabella Zunino Reggio, Irina Roudaia, Marisa Verotta ed Elisa Porchi. Le Farfalle di Emanuela Maccarani si sono aggiudicate il bilaterale con la Francia, grazie al totale di 69.150, contro il 66.350 delle transalpine. Bronzo per la seconda squadra azzurra a quota 59 punti netti. A livello individuale Sofia Raffaeli conferma tutto il suo valore e, ad una settimana dalla Coppa del Mondo di Atene – le finali saranno trasmesse in diretta su La7.it grazie alla rinnovata partnership tra la FGI e il Gruppo Cairo Communication -, mette insieme sui quattro attrezzi il personale di 136.050. Staccata di sei punti e mezzo la francese di origini kazake Helene Karbanov, che con 129.500, si lascia alle spalle l’Aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri, terza a quota 127.250. Ai piedi del podio brianzolo Tara Dragas, forte del suo 125.350. A seguire Giorgia Galli (pt. 124.100), Viola Sella (pt. 123.000) e l’altra francese in gara Maelle Millet (pt. 119.400).

Nel team ranking giovanile il quartetto Clara Di Giorgio, Anna Piergentili, Margherita Fucci e Carlotta Fulignati mette insieme 114.600 punti, sbaragliando la concorrenza e superando sia l’altra formazione FGI composta da Ludovica Platoni, Matilde Marcon, Michelle Greganti e Giorgia Colombo, seconda con 105.250, sia le promesse d’Oltralpe, autrici di un buon 98.500.

Il nono Trofeo Città di Desio quindi va alla delegazione azzurra, guidata dal vicepresidente vicario Valter Peroni. Con lui, alle premiazioni – presentate dall’immancabile voce della ritmica azzurra Fabio Gaggioli - hanno consegnato le medaglie il numero uno della ginnastica italiana Gherardo Tecchi, il presidente del Comitato regionale FGI Lombardia Oreste De Faveri e il sindaco desiano Simone Gargiulo.

Presenti sugli spalti, gremiti in ogni ordine di posto, oltre 1500 spettatori compresi i rappresentanti dei gruppi sportivi di riferimento della ritmica, il Gruppo Sportivo di Vigna di Valle e le Fiamme Oro della Polizia di Stato.