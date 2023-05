Ancona - Brixia e Virtus Pasqualetti guidano i magnifici 6 GAM e GAF verso lo scudetto. Appuntamento a Napoli il 28 maggio! 06 Maggio 2023

Più che Veggy Good, come lo snack della San Carlo, title sponsor del torneo nazionale dei grandi attrezzi, dovremmo dire che quella di Ancona è stata una gara very good! Nel solito apparente disordine organizzato del Pala Prometeo Astra, con i suoi protagonisti che si muovono sul campo gara colorati di spontaneo entusiasmo, dalla nube della magnesia marchigiana è uscito fuori il solito sole ginnico targato Giovanile Ancona. Il Presidente Urbinati è il suo staff sono riusciti ancora una volta a far divertire le settantadue squadre in gara, tra serie B, A2 e A1, e gli oltre duemila spettatori sugli spalti. Intorno all’impianto del Conero non c’era un posto per parcheggiare la macchina, tanti erano i tifosi accorsi sugli spalti per sostenere i rispettivi beniamini. E quasi altrettanti, circa 1500 contatti unici in tempo reale, erano gli spettatori incollati al monitor di uno smartphon o di un tablet per seguire da casa o da chissà dove la diretta dell’Ave Media Solutions sul canale YouTube della FGI, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Tanto entusiasmo era prevedibile, dopo i successi internazionali degli azzurri agli Europei di Antalya e in Coppa del Mondo a Il Cairo. Ma la ginnasticomania sembra davvero un virus benevolo che sta contagiando anche chi conosceva meno le nostre discipline.

La pedana del PalaRossini intanto ha emesso le prime sentenze, in attesa della Final Six del 28 maggio. Sotto gli occhi dei DTN Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro e dei team manager Massimo Contaldo e Andrea Facci, interessati allo svolgimento della competizione con il pensiero anche ai prossimi impegni internazionali, sono sfilate le due dozzine d’elitè della massima categoria. In campo femminile la Brixia, malgrado l’assenza di Asia D’Amato, si aggiudica la prova odierna con il punteggio complessivo sui quattro attrezzi di 166.550. Seconda la Ginnastica Civitavecchia che con il totale di 154.700 si è tenuta alle spalle l’Artistica ’81 Trieste. Ai piedi del podio del Conero la Biancoverde Imola con 149.400. Sul fronte maschile vince l’altra favorita della vigilia, la Virtus Pasqualetti Macerata con 244.550. Sulla piazza d’onore sale la squadra locale, la Giovanile Ancona con 239.800. Bronzo per la Pro Carate. I brianzoli con 236.300 respingono l’assalto della Gymnastic Romagna Team, quarta con 235.850. In virtù dei risultati anconetani rivedremo alla Final Six del 28 maggio, al Pala Vesuvio di Ponticelli, a Napoli (diretta Rai Sport Hd dalle 15.45) le seguenti dodici squadre: per gli uomini la Virtus Pasqualetti (488.300), Ginnastica Pro Carate (477.800), Giovanile Ancona (477.750), Palestra Ginnastica Ferrara (471.200), Gymnastic Romagna Team (470.200) e AGS Eur di Roma (467.150), per le donne Brixia Brescia (332.800), Ginnastica Civitavecchia (313.650), Ginnastica Heaven (305.750), Artistica 81 Trieste (301.150), Centro Sport Bollate (297.750) e Biancoverde Imola (296.300). Retrocedono in Serie A2 la Roma 70, la Pro Patria Bustese e la Ginnastica Salerno nella GAM, la Romana, la Juventus Nova Melzo e Ionica Gym nella GAF.

Alle premiazioni sono intervenuti il numero uno della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, il consigliere federale Pierluigi Miranda, il presidente del Coni regionale Fabio Luna e quello del Comitato FGI Marche Marco Baioni. Tutti i punteggi sono stati gestiti con la consueta professionali dal sistema LiveGym della Proxima Centauri, la segreteria di gara era nelle sapienti mani di Alberto Baldini e al microfono dello speaker Lara Poggiali ha chiamato i ginnasti in pedana e i cori dalle gradinate, con Veronica Papa alle musiche.

Non si può poi parlare di ginnastica senza citare e ringraziare l’altra faccia della medaglia di questo sport straordinario, gli ufficiali di gara. Il referente nazionale della maschile Fulvio Traverso, in giuria superiore con il componente del comitato tecnico europeo Diego Lazzarich, ha convocato per l’occasione: Uber Barbolini, Marco Marchetti, Camillo Bugnolo, Alessandro Garino, Antonio Zurlini, Ferdinando Fedeli, Fabio Fedozzi, Marco Castaldo, Massimiliano Villapiano, Carlo Nobili, Alessandro Monti, Eduard Jace, Paolo Laghezza, Antonio Cucchiarelli, Fausto Cabrini, Giovanna Corradini, Carmine Luppino, Tullio Bani, Riccardo Longo, Luigi Peroli, Flavio Mandich, Gianpietro Rivoli, Giovanni Cisco e Alessandro Baggetta. A loro va la nostra incondizionata riconoscenza, così come alle altrettanto eccezionali giudici della femminile. La referente FGI Gioconda Raguso, affiancata dal presidente del comitato tecnico mondiale Donatella Sacchi, ha chiamato ad Ancona Teresa Macrì, Alessandra Vietti, Sandra Fei, Anna Di Mattia, Carmen Basla, Veronica Puddu, Monica Castiglione, Chiara Magrini, Cinzia Delisi, Linda Balugani, Madalain Tarsi, Arianna Alberton, Maria Cocuzza, Paola Dani, Enrica Ferloni e Valentina Nobili.

CLASSIFICA TERZA PROVA GAM

CLASSIFICA CAMPIONATO GAM

CLASSIFICA TERZA PROVA GAF

CLASSIFICA CAMPIONATO GAF