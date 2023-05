Ancona - Si chiude la Serie B di Artistica: Forza e Coraggio e Ginnastica Genzano vincono il titolo di categoria 05 Maggio 2023

Si è conclusa quest'oggi, con la terza e ultima prova del Campionato Nazionale "Trofeo San Carlo Veggy Good", la Regular Season di Serie B di Ginnastica Artistica maschile e femminile, in scena al Pala Prometeo di Ancona con l'organizzazione della società locale della Giovanile Ancona del presidente Maurizio Urbinati.

Le prime tre squadre classificate hanno guadagnato la promozione in Serie A2. Tra le ragazze Forza e Coraggio Milano vince il titolo di categoria, con Fratellanza Savonese e Vis Academy rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Nella maschile invece Ginnastica Genzano conquista lo scudetto e sale di categoria insieme a Ginnastica Sampietrina e Artistica Stabia.

Nella GAF retrocedono PGS Auxilium e Virtus Pasqualetti mentre i club 7°, 8°, 9° e 10° accedono ai playoff/playout contro le seconde classificate delle quattro Zone Tecniche di Serie C per guadagnarsi la permanenza in B. Nella GAM invece Blukippe, Eschilo Sporting Village e Olimpia Aosta scendono di categoria mentre i club 7°, 8° e 9° classificati si giocheranno la sfida contro le seconde classificate delle tre ZT.

A premiare le squadre sul podio di giornata e del campionato c'erano il consigliere federale Pierluigi Miranda, il presidente del Comitato Regionale Marche Marco Baioni e il numero uno della Giovanile Ancona Maurizio Urbinati. Di seguito le classifiche di campionato e anche quelle della terza prova di Ancona.



RISULTATI GAF

Classifica di giornata

Classifica campionato

RISULTATI GAM

Classifica di giornata

Classifica di campionato