Cuneo - Tutto pronto per il via del Campionato a squadre di Ginnastica Ritmica. Special Guest la Nazionale Italiana! 27 Gennaio 2023

Il Palazzetto dello Sport di Cuneo ospiterà la prima prova del Campionato Nazionale di serie A e B di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, la tappa che darà il via ad una nuova entusiasmante stagione sportiva della disciplina dei piccoli attrezzi e che vedrà le migliori squadre italiane sfidarsi in pedana dopo la pausa del campionato. Dopo l’impeccabile organizzazione della scorsa edizione, la Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso nuovamente di affidare la regia dell’evento all’A.S.D. Cuneoginnastica che, per l’occasione, torna ad organizzare una manifestazione prestigiosa per il movimento sportivo ma anche per tutto il territorio della provincia Granda, che sarà protagonista di un fine settimana ricco di grandi emozioni, dando vita ad uno spettacolo unico. La manifestazione in programma il 18 e il 19 febbraio sarà il primo dei tre appuntamenti di regular season, che farà poi tappa, il 4 e 5 marzo, ad Ancona e il 25 e 26 marzo a Desio, per poi concludersi con la Final Six del 29 e 30 aprile, in sede ancora da definirsi. Quest’anno, a giocarsi il tricolore nella massima categoria, ci saranno le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, che lo scorso maggio hanno conquistato uno storico scudetto, il sesto consecutivo. La squadra marchigiana composta dalla cinque volte campionessa del mondo, l’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, e dall’aviere dell’Aeronautica militare Milena Baldassarri, dovrà guardarsi le spalle dalle Raffaello Motto Viareggio, seconda nella scorsa stagione, seguita dalla San Giorgio ’79 di Desio. A completare la rosa delle migliori dodici squadre italiane anche Eurogymnica Torino, Polisportiva Varese, Udinese, PGS Auxilium, Ginnastica Terranuova, Aurora Fano, Polimnia Ritmica Romana, Ginnastica Ritmica Iris e Armonia d’Abruzzo. Passando alla Serie A2 le squadre che si sfideranno nella nuova stagione saranno Olimpia Senago, Ginnastica Virtus, Ginnastica Moderna Legnano, Ginnastica Milanese Forza e Coraggio, Ginnastica Estense Otello Putinati, Polisportiva Pontevecchio Bologna, Club Giardino, Cervia Ginnastica e Sport, Ginnastica Ritmica Albachiara, U.S. Braccio Fortebraccio, Evoluzione Danza e Gymnasium Ginnastica. Ad affrontarsi invece nel campionato di Serie B, in programma nella giornata di domenica 19 febbraio, ci saranno la Ginnastica Valentia, Kinesis, Ginnastica E. Riboli, Gymnica 96, Ginnastica Iris Firenze, S.G. Giuseppe Falciai, ASD Ginnica 3, Ginnastica Flaminio, Ginnastica Opera, Doria Gym, Ritmica 2000 e Polisportiva Dilettantistica Athena. Nella giornata di sabato, a grande sorpresa, lo spettacolo sarà poi impreziosito dalla presenza della squadra nazionale italiana, che regalerà a tutto il pubblico uno show di esibizioni mozzafiato e grandi emozioni, come solo le nostre pluricampionesse del mondo e bronzo olimpico a Tokyo 2020 sanno fare. Appuntamento a meno di un mese nell’impianto piemontese, dove l’ASD Cuneo Ginnastica, guidata dal presidente Claudio Adinolfi, insieme ai tanti volontari e collaboratori, saprà dare vita ad un evento davvero imperdibile.

PROGRAMMA E BIGLIETTI

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e prenderà il via sabato 18 febbraio con la serie A2 alle ore 15, per poi proseguire la competizione con le migliori squadre del campionato nazionale della massima serie alle ore 18.30. Nella giornata di sabato ricordiamo inoltre l’imperdibile appuntamento con le campionesse della squadra nazionale italiana. Domenica 19 febbraio, invece, sarà la volta della serie B che avrà inizio alle ore 10,30.

I biglietti sono in vendita online e in tutti i punti vendita di Liveticket, con prezzi a partire da 14 euro per la singola giornata di gare.

Biglietteria: www.cuneoginnastica.it

Per informazioni:

prevendita@cuneoginnastica.it

http://www.cuneoginnastica.it/