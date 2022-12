Jesolo - Spettacolo al PalaInvent: le Allieve Gold chiudono la stagione 19 Dicembre 2022

Una vera e propria festa della ginnastica quella andata in scena lo scorso week end nel PalaInvent di Jesolo. Le migliori Allieve Gold della nazione si sono date battaglia per tre giorni, in una rassegna finale che la Gym Art Academy, guidata da un’impeccabile direttrice d’orchestra quale Peggy Pasian, ha allestito in modo egregio ed inappuntabile. Con Giorgio Citton, il collaboratore del Direttore Tecnico della nazionale, nella consueta veste di perfetto conduttore dell’evento, dopo 32 lunghe ore di gara le classifiche hanno stabilito le squadre campioni d’Italia per la stagione 2022. Il Geas, diretto sul campo di gara da Enus Mariani, ha vinto il tricolore nella categoria Gold 1. Alessia Cepparulo, Sofia Frenna, Sara Siggillino, Greta Mozzi e Viola Spena, dopo quattro attrezzi di grandissimo livello, sono riuscite a bissare il successo già ottenuto dodici mesi fa. Sul secondo gradino del podio è atterrata la Brixia Brescia, team composto da Syria Britti, Irene Gandelli, Giorgia Perani, Michelle Tapia e Caterina Salerno che alla trave hanno commesso un paio di imperfezioni. Bronzo di categoria per l’Artistica ’81 Trieste che si è ottimamente comportata grazie alle prestazioni offerte da Margherita Bandiera, Lisa Emili, Giulia Pangher e Romina Spadaro. Vertigo Roma sul gradino più alto del podio fra le Gold 2. Gaia De Angelis, Martina De Lucia, Federica Filosofi e Clarissa Rinaldi sono state le splendide ginnaste laziali che si sono imposte al termine di una gara tiratissime sulle lombarde del Mario Corrias Saronno. Vestite nel loro body biancoverde le saronnesi Lara Clerici, Aurora Marziani, Vittoria Moro e Alice Volontieri hanno tentato il sorpasso fino alla fine alla Vertigo Roma, ma grande è stata l’emozione per la conquista di un argento del tutto inatteso. La medaglia di bronzo è finita al collo delle emiliane della Polisportiva Energy di Bologna trascinate da una spettacolare Nelly Rusu. Le altre bolognese vincitrici dell’alloro sono state Ginevra Generali, Sara Rinaldi ed Elena Tattini. Altro titolo finito nel Lazio è quello vinto della Ginnastica Aprilia fra le Gold 3A. Giada Bertaggia, Siria Forestiero, Demetra Iencinella, Aurora Vari e Alessandra Mihai sono le ginnaste dell’Aprilia per cui è suonato l’inno di Mameli. La Ginnastica Civitavecchia, composta Eleonora Guglielmi, Ester Pazon, Lara Peroni e Sharon Rinaldi, è salita sul secondo gradino del podio, precedendo l’A.S. Livornese che sfruttando le grandi performance offerte da Alice Bertini, Alice Fornaciari, Viola Panarella e Chiara Sechi ha vinto un meritatissimo bronzo. Fra le Gold 3B palma della vittoria per le campane della Gaf Penisola Sorrentina, che dopo aver dominato la prova di qualificazione, si è ripetuta in finale dimostrandosi assolutamente meritevole del tricolore conquistato. Chiara Malato, Anna Rizzo, Alessia Russo e Giorgia Sessa sono quindi le nuove campionesse nazionale delle Gold 3B. Sul podio, in seconda posizione sono giunte Claudia Baldi, Dalila D’Aniello, Giorgia Milani, Elena Ponzani, Ludovica Zuliani e Ester Busacca in rappresentanza della Ginnastica Heaven, mentre il podio tricolore è stato completato dalle bresciane della Brixia, Giada Belloni, Camilla De Carolis, Angelica Foresti, Jessica Leka e Sole Caldera. Bellissimo ed emozionante l’attimo dedicato alle premiazioni, dove fra pianti di felicità, selfie, qualche piccola delusione e tanta gioia, le squadre sono state chiamate a ritirare il proprio premio. Presenti alla cerimonia gli Assessori del Comune di Jesolo, Alessandro Perazzolo, Alberto Maschio e soprattutto Martina Borin, che in qualità di Assessore allo Sport ha avuto parole di grande elogio per la Gym Art Academy e la nostra Federazione. Anche il sindaco della città jesolana, Christofer De Zotti, presente nella giornata inaugurale aveva lodato le qualità organizzative del team bianconero e ringraziato tutte le squadre presenti alla finale nazionale. A consegnare premi e gadget anche il vicepresidente federale Valter Peroni e il presidente della Gym Art Academy, Giovanni Pasian.

F.D.