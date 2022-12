Mestre - Il Memorial Stefano Danieli celebra la ginnastica e l'inclusività con gli atleti Special Olympics 05 Dicembre 2022

Domenica 4 dicembre si è svolto il torneo ad invito “Memorial Stefano Danieli”, riservato alle squadre del Veneto affiliate a Special Olympics con atleti con disabilità intellettivo relazionale. L’incontro, organizzato dalla società locale Spes Mestre, nasce per ricordare l’indimenticato Stefano Danieli, scomparso qualche anno fa dopo aver dedicato una vita al mondo della ginnastica e al sociale, come presidente per due anni del Comitato Regionale Veneto sostenendo la crescita della disciplina anche nel mondo della disabilità. Il torneo si è svolto nella palestra di Vicolo della Pineta e ha ospitato circa 30 ginnasti di club veneti, che si sono sfidati sui grandi attrezzi con un programma di gara studiato per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità intellettiva-relazionale di acquisire le competenze ginniche per gradi e per ciascuna categoria. Il trofeo “Memorial Stefano Danieli” è stato vinto, per le donne, da Eleonora Milesi della Ruota, e per gli uomini, da Stefano Barollo della BluKippe. Entrambi sono stati premiati dalla sorella di Stefano Danieli, Donatella, e dalla moglie Roberta. “Ricordo il mio amico Stefano sempre con un po’ di tristezza, ma un evento come questo mi riempie di gioia. – ha raccontato Andrea Facci, Team Manager dell’Artistica maschile e coordinatore dei Team Manager delle sezioni FGI – Abbiamo il dovere di far crescere questi ragazzi mettendoci passione e spirito di servizio. La ginnastica è uno sport che aggrega e sempre più si sta avvicinando agli Special Olympics, per creare sempre più una sinergia che può far crescere entrambi”.

La Spes Mestre, lavorando insieme all’AIPD Venezia (Associazione italiana persone con Sindrome di down), si è impegnata per far diventare il Memorial un evento fisso, che possa promuovere il ricordo di Stefani e la cultura dell’inclusione nella ginnastica. “La manifestazione si è svolta in concomitanza con la giornata mondiale della Disabilità e questo dà ulteriore valore all’evento. Per questi ragazzi è molto importante l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo e noi siamo qui per insegnarglielo. Importante è anche non dimenticare Stefano ed oggi lo abbiamo dimostrato”, ha detto il presidente della Spes Mestre, Stefano Corrà. Gli ha fatto eco il numero uno del CR Veneto, Dario Martello: “Ricordo Stefano con tanto affetto e lo sento ancora qui vicino a noi. Era capace di valorizzare sempre tutti. Inoltre, vedere il lavoro che ha fatto il Comune per la ristrutturazione della palestra mi riempie di gioia”.

All’evento era presente la presidente di Special Olympics Veneto Betti Pusion e l’Assessore del Comune di Venezia Simone Venturini: “Questa manifestazione e quella di sabato a San Servolo hanno celebrato l’importanza dello sport come motore dell’inclusione”, ha detto.