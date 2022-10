Napoli - Yumin Abbadini è il nuovo "Signor All Around" italiano. Casali e Bartolini sul podio GAM del Pala Vesuvio di Ponticelli 15 Ottobre 2022

Il nuovo campione assoluto della ginnastica artistica maschile si chiama Yumin Abbadini. Il ginnasta della Pro Carate conquista il titolo all-around della 96ª rassegna dei Campionati Italiani, mettendo insieme in due giri completi, tra la gara 1 di giovedì e l’epilogo odierno, 162 punti tondi. Sulla piazza d’onore del Pala Vesuvio sale Lorenzo Casali, il talento della Giovanile Ancona, con il personale sui dodici attrezzi di 161.600. Terzo gradino del podio partenopeo per Nicola Bartolini. Il campione del Mondo al corpo libero, scudettato proprio nell’impianto di Ponticelli con i colori della Pro Patria Bustese, mette insieme 161.200 punti e conquista il bronzo del concorso individuale maschile. Quarta piazza per Mario Macchiati della Corpo Libero Gymnastics Team, protagonista di una entusiasmante rimonta fino a quota 160.450. A seguire una trentina di altri atleti che, sotto lo sguardo attento del DTN Giuseppe Cocciaro e del Team Manager GAM Andrea Facci, si sono distinti per qualità tecniche ed umane, onorando una competizione che rappresenta il punto d’incontro tra i migliori interpreti del movimento e il vertice di coloro che sono chiamati a rappresentarlo in maglia azzurra. A cominciare dai Mondiali di Liverpool, qualificanti per i Giochi di Parigi 2024, e in programma dal 29 ottobre al 6 novembre. In diretta sulle frequenze web della nuova OTT del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - tv.italiateam.sport - dove sarà possibile rivedere la gara, per chi se la fosse persa, al termine del processo di caricamento del Video On Demand, sono state effettuate le premiazioni con il vicepresidente FGI Rosario Pitton, delegato dal numero uno della Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi, dal presidente della società organizzatrice, la Campania 2000, e del Comitato Regionale, Aldo Castaldo, e dal Comandante del Comando Aeroporto Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica Militare G.S. Gennaro Coppola. E’ stato consegnata una targa anche a tre atleti campani che hanno vestito il body della nazionale: l’agente delle Fiamme Oro Salvatore Maresca, bronzo mondiale agli anelli, il traceur di Parkour Mario Russo e Rosario Barile, tuttora impegnato in Giappone con la squadra di PK guidata da Roberto carminucci. Applausi pure per l’ItalGAM d’argento ai recenti Europei di Monaco di Baviera, con Matteo Levantesi e Andrea Cingolani ad aggiungersi al terzetto del podio assoluto. Yumin Abbadini interrompe così il dominio di Ludovico Edalli, vincitore delle ultime quattro edizioni consecutive, ed iscrive per la prima volta il proprio nome nel palmares della manifestazione federale, che affonda le sue origini al 1925. La cinque giorni degli Assoluti, inseriti nel progetto dell’autunno napoletano della ginnastica, torna domani, dalle 15.35, quando lo speaker Fabio Gaggioli e il segretario di gara Vincenzo Tais daranno il via alle finali di specialità, sempre live sulla piattaforma del Coni, col la telecronaca di Giorgia Baldinaci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Un ringraziamento speciale, oltre che al presidente di Giuria Fulvio Traverso, ad Antonio Zurlini e a tutto il corpo giudicante, anche a Massimiliano Villapiano, Valentina Gaverio, Marco Castaldo e Stefano Laudadio che, in ruoli diversi, hanno reso possibile questa ennesima straordinaria manifestazione. Ricordiamo, infine, che i punteggi sono disponibili sul sistema Live Gym della Proxima Centaury di Claudio Vailati.

CLASSIFICA ALL AROUND GAMM

QUALIFICATE FINALI SPECIALITÀ