Monaco di Baviera - Gli azzurri con la punta Cingolani conquistano il castello degli anelli 18 Agosto 2022

Seconda rotazione delle qualifiche maschili all’OlympiaHalle, concorso che vale anche come alla round individuale senior. Gli azzurri, guidati in campo gara da Paolo Pedrotti e Sergio Kaspersky si spostano agli anelli. Sul castello parte per primo Nicola Bartolini con Kippe, Squadra Orizzontale, granvolta petto, Yamawaki, Jonasson, Squadra gambe aperte, Verticale di impostazione, Tsukahara avvitato in uscita. La giuria premia il ventiseienne di Quartu Sant’Elena con un 12.833 (D. 4.300 - E. 8.533). Il turno successivo sale Levantesi, l’altro debuttante continentale a livello senior, che inizia con una Kippe rondine, seguita da Kippe squadra, Verticale di impostazione, granvolta di petto, Jonasson, Yamawaki, granvolta di dorso, granvolta passata di petto e doppio teso con 2 avvitamenti finali. Il marchigiano aggiunge altri 13.133 (D. 4.700 - E. 8.433) alla squadra e a se stesso, visto che, come Bartolini e Casali, Matteo è in corsa anche nell’all-around individuale. Il terzo alfiere FGI agli anelli è Casali. Il ventenne marchigiano (compie gli anni a settembre) mette in fila uno slancio appoggio orizzontale a gambe unite, Kippe squadra orizzontale a gambe unite, Jonasson, Yamawaki, Slancio appoggio divaricato, verticale di forza, granvolta di dorso, granvolta di petto e uscita con Tsukahara avvitato. Per Lorenzo arriva un ottimo 13.500 (D. 5.100 - E. 8.400). Conclude lo specialista Andrea Cingolani, che ha sostituito all’ultimo momento il vice campione del mondo Marco Lodadio, dopo che si era infortunato anche il bronzo di Basilea 2021 Salvatore Maresca. L’aviere dell’Aeronautica Militare in forza alla Virtus Pasqualetti Macerata esibisce con grande tranquillità la sua routine composta da slancio orizzontale unita, Azarian rondine, Slancio croce verticale, Jonasson, Slancio rondine, Battuta croce, Kippe croce, granvolta dorso, Granvolta di petto. Dopo l’uscita doppio teso con un solo avvitamento, anziché i due previsti di valore F, e un passetto all’arrivo, il classe 1990 di Tolentino strappa un ottimo 14.066 (D. 6.000 - E. 8.066). Resta quindi fuori dal totale dell’ItalGAM il parziale di Nicola (buono però per il suo generale individuale) e gli azzurri con il 40.699 agli anelli superano i due terzi della gara con 79.964.

