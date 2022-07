Rimini - Alessia Maurelli presenta il suo romanzo, Flavio Cannone chiude la Ginnastica in Festa 2022 03 Luglio 2022

Si conclude oggi un'altra splendida edizione delle Finali Nazionali Summer Edition, che hanno coinvolto alla Fiera di Rimini Italian Exhibition Group il mondo della Ginnastica in una maratona di dieci giorni di gare e divertimento. A impreziosire la kermesse, organizzata da Esatourgroup e SSD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, si sono alternati i grandi campioni delle diverse sezioni della FGI, per la gioia dei ginnasti e delle ginnaste e di tutto il pubblico presente nel quartiere fieristico. Già la prima settimana della manifestazione era stata un successo per la presenza della campionessa europea junior di Trampolino Silvia Coluzzi, dell'agente delle Fiamme Oro Carlo Macchini e del caporale dell'Esercito Italiano Lara Mori per l'Artistica maschile e femminile, dell'aviere dell'Aeronautica Militare Milena Baldassarri e della poliziotta Sofia Raffaeli per la Ritmica, delle ginnaste dell'Aerobica Sara Cutini, Nicole Alighieri, Arianna Ciurlanti ed Elena Ciccarelli, medagliate al Mondiale di Guimaraes senior e junior appena concluso e delle ginnaste dell'Acrobatica Simona Arianna Tinaru, Laura Zanoni e Rebecca Garbarino. Le sorprese però sono proseguite fino all'ultimissimo giorno.

Infatti, la fiera è andata in delirio anche per la capitana della Squadra Nazionale delle Farfalle, Alessia Maurelli, che sabato 2 luglio ha presentato al pubblico il suo primo romanzo “Vola come una farfalla”, scritto insieme a Giovanni Seltralia ed edito da Il battello a vapore di Mondadori. L'aviere dell'Aeronautica, tornata con le compagne del gruppo azzurro dall'Europeo di Tel Aviv con tre medaglie (due ori nelle finali di specialità e un argento nel concorso generale) ha reso indimenticabile la giornata per tutti coloro che hanno partecipato e non si sono risparmiati lunghe code durante il firma copie del suo libro. Insieme a Maurelli erano presenti gli atleti della Nazionale di Parkour Davide Rizzi, campione italiano di Freestyle, Fausto Vicari, medaglia di bronzo nella stessa specialità alla World Cup di Montpellier, e Andrea Consolini, confermato campione italiano 2022 di Speed.

Venerdì 1° luglio, a Rimini è arrivata anche un'altra beniamina dei piccoli attrezzi come Alexandra Agiurgiuculese. L'aviere di Vigna di Valle, con alle spalle i Giochi Olimpici di Tokyo e il bronzo alla palla nel Mondiale 2018, ha raccolto l'abbraccio virtuale delle sue fan tra foto, autografi e la sfida in pedana con la piccola Ginevra Viana della Rhythmic School di Biella, dopo aver regalato una magnifica esibizione a tutti i presenti nel padiglione C1E. Tra i testimonial della kermesse, nella giornata di giovedì 30 giugno, c'era pure il padrone di casa, il riminese Thomas Grasso. Il bronzo al corpo libero nella World Cup di Cottbus, quarto miglior ginnasta al mondo di volteggio, si è divertito a sfidare il giovane ginnasta Daniel della Ginnastica Calasanzio e pure un collega di Nazionale come Luca Lino Garza, presente per accompagnare in gara i ginnastini della sua società La Costanza Andrea Massucchi.

A chiudere la manifestazione, domenica 4 luglio, è stato la leggenda del Trampolino Flavio Cannone, che proprio a Rimini, un mese fa in occasione del Campionato Europeo in casa, ha concluso la sua carriera agonistica a 40 anni. L'appuntamento, adesso, è già fissato in inverno, a dicembre, quando alla IEG andranno in scena le Finali Nazionali Winter Edition, per regalare un altro pieno di grande ginnastica a tutti gli appassionati e addetti ai lavori.