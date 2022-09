Pesaro - Raffaeli parte a razzo. Baldassarri a ruota. Terza la Kolosov ma quanto è azzurro il cielo sulla Vitrifrigo! 03 Giugno 2022

Prima giornata della World Cup di Pesaro e Sofia Raffaeli è già prima. Il talento di Chiaravalle ha collezionato 33.60 al cerchio e 31.85 alla palla. Sono i punteggi migliori di ciascuna specialità e i più alti di giornata. Il conseguente totale di 65.450 fa il vuoto a metà dell’all arond individuale. Prima delle inseguitrici Milena Baldassarri che supera quota trenta al cerchio (31.550), proponendosi anche come la seconda migliore interprete all’attrezzo, ma alla palla si ferma a quota 29.550, sesto parziale. Sufficiente comunque per centrare la finale di domenica 5 giugno (diretta su La7 dalle 14.00) e con 61.100 lanciarsi all’inseguimento della compagna di Fabriano, con un ritardo di oltre quattro punti. Terza piazza provvisoria per Margarita Kolosov con 60.950. La tedesca è stata la seconda specialista alla palla con 31.750, ma con 29.200 è già fuori dalla final eight al cerchio. Giù dal podio virtuale del Concorso Generale pesarese l’uzbeka Takhmina Ikromova con 59.750. Soltanto quattordicesima Viktoriia Onopriienko, fuori da entrambe le finali. L’ucraina, che in Serie A ha gareggiato per l’Armonia D’Abruzzo di Chieti, e la connazionale Melaniia Tur, diciannovesima, sono state tra le più applaudite dello sportivo pubblico della Vitrifrigo Arena. Domani sono in programma gli altri due esercizi, con clavette e nastro, in diretta sul canale YouTube della FGI. Alle premiazioni, non soltanto della tappa italiana ma dell’intero Circuito FIG 2022, presenzierà il numero uno della ginnastica mondiale Morinari Watanabe, insieme al Presidente FGI Gherardo Tecchi. “Come è andata? Malissimo! – rispondono in coro, Sofia e Milena, per scaramanzia, e per scoppiare poi in una risata liberatoria - Siamo contente dai! Io ho fatto due esercizi senza perdite – aggiunge la Baldassarri, più abituata alle interviste – E sono rimasta concentrata fino alla fine anche se si può fare sempre meglio”.”Io commesso un errore alla palla – si inserisce la Raffaeli - Un rotolamento durante i passi, ho fatto pure un po’ di recuperi, ma è servito per rompere il ghiaccio. Di sicuro dobbiamo tener d’occhio le nostre avversarie. Domani? Stiamo attente, non è ancora finita. Siamo molto contente di rivedere le ucraine in pedana, sono ragazze fantastiche e non vediamo l’ora di affrontarle agli Europei”.

Foto Agati/Ferraro

