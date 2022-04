Jesolo – L’USA vince nel gioco di squadra. Italbaby sul podio con due formazioni. Tiana Sumanasekera miglior individualista 09 Aprile 2022

Al Palainvent di Jesolo Lido è andata in scena, questa mattina, la gara a squadre e individuale giovanile della 13ª edizione del Trofeo Città di Jesolo. Il Concorso per Team è andato agli Stati Uniti d’America, con il punteggio complessivo di 159.766. Argento e bronzo vanno alle due squadre azzurre in gara brave a mettere insieme, rispettivamente, 150.933 e 148.567 punti. Quarto posto per la Romania, ferma a quota 147.466. Fanalino di coda il Belgio con 140.832. A livello individuale il Grifone d’Oro passa di mano. La Mc Clain, oro nel 2019, ha dovuto cedere lo scettro alla statunitense Tiana Sumanasekera, leader con 52.500 punti. Il podio, tutto a stelle e strisce, viene riempito anche da Madrey Johson, argento con 52.366 e da Mylie Lew, bronzo con 52.299. Ai piedi del podio veneto la statunitense Zoey Molomo a quota 51.134. “Per noi era importante fare esperienza – ha dichiarato il DTN Enrico Casella – Queste sono tutte ragazze molto giovani, che avevano bisogno di confrontarsi ad alti livelli. Le ginnaste che avete visto in pedana sono il meglio che, in questo momento, può presentare il nostro vivaio. Ci sono stati alcuni errori, abbastanza prevedibili. Il nostro obiettivo però era insegnare loro a reggere il confronto. E che confronto. Continuiamo così!”.

La migliore delle italiane è stata Viola Pierazzini (Ginnica Giglio), ottava con 50.234. In quinta posizione troviamo un’altra americana, Ella Murphy (51.000 pt), che ha preceduto la romena Amalia Ghigoarta (pt. 50.733) e la tedesca Helen Kevric (pt. 50.467).

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente FGI Gherardo Tecchi, dal suo vice Valter Peroni, dal Segretario Generale della Federazione italiana Roberto Pentrella, dal numero uno del Comitato regionale Veneto FGI Dario Martello, dal Team Manager della femminile Massimo Contaldo, dal numero uno della Gym Art Giovanni Pasian, dalla General Manager della società organizzatrice Peggy Pasian e dall’Assessora comunale di Jesolo Flavia Pastò.

Alle 17.00 il programma riprende con le competizioni senior e il quadrangolare tra Italia, USA, Cina e Giappone. La Nazionale maggiore sarà quindi composta da Giorgia Villa, dalle gemelle D’Amato, Asia e Alice, Martina Maggio, Desiree Carofiglio – tutte componenti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – Veronica Mandriota (Brixia), Angela Andreoli (Brixia) e Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia).

Diretta su canale Youtube della Federginnastica con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Sophia Campana.

Dal nostro inviato Federico Calabrò - ph Simone Ferraro