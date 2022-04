Trofeo Città di Jesolo – Il torneo internazionale di Artistica femminile in diretta sul canale Youtube della Federginnastica 09 Aprile 2022

Rullo di tamburi… ed ecco il Team Italia pronto a dare spettacolo nella XIII edizione del Trofeo Città di Jesolo, il torneo internazionale di Ginnastica Artistica femminile, individuale e a squadre senior e junior – organizzato dalla Gym Art Academy del presidente Giovanni Pasian - che riapre i cancelli del PalaInvent di piazza Brescia, rimasti chiusi dal 2019 a causa della pandemia. La Nazionale azzurra guidata dal Direttore Tecnico Enrico Casella sfiderà le agguerrite rivali nell’appuntamento lagunare. Di fronte a sé troverà le rappresentative di Belgio, Canada, Francia, Germania, Romania e Stati Uniti d’America.

Per l’Italdonne senior vedremo in pedana Giorgia Villa - che nel 2019 gareggiò per un infortunio accorso durante le prove podio - le gemelle D’Amato, Asia e Alice, Martina Maggio, Desiree Carofiglio – tutte componenti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – Veronica Mandriota (Brixia), Angela Andreoli (Brixia) e Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia).

L’Italia, però, ha intenzione di farsi valere anche con le due squadrette giovanili al cospetto delle pari età di tutto il mondo. Il compito di trascinare il team junior "young" spetterà a Matilde Ferrari (Ginnastica Heaven), Emma Fioravanti (Forza e Coraggio), Caterina Gaddi (Vis Academy), Arianna Grillo (Ginnastica Pavese), Naomi Pazon (Ginnastica Civitavecchia),Letizia Saronni (Bollate), Alessia Ceccarelli (Ginnastica Civitavecchia), Benedetta Gava (Artistica 81), Camilla Ferrari(Brixia), Martina Pieratti (Ginnastica Romana) e Nadia Prandelli (Brxia). Il gruppo delle junior "old" invece sarà composto da Giulia Antoniotti (Varesina), Chiara Barzasi (Renato Serra), Arianna Belardelli (Ginnastica Heaven), Alessia Guicciardi(Biancoverde), July Marano (Ginnastica Civitavecchia) e Viola Pierazzini (Ginnica Giglio).

La delegazione azzurra, guidata in Laguna dal vice presidente vicario FGI Valter Peroni, sarà completata dai tecnici Monica Bergamelli, Paolo Bucci, Marco Campodonico, Stefania Bucci, Tiziana Di Pilato, Rodica Demetrescu, Mauro Di Rienzo, Massimo Gallina, Camilla Ugolini e Giacomo Zuffa, dal presidente del Comitato tecnico internazionale femminile Donatella Sacchi che sarà coadiuvata, in giuria superiore, da Gioconda Ragusa mentre ai tavoli di giuria siederanno: Arianna Alberton, Linda Balugani, Carmen Basla, Anna Claudia Cartoni, Monica Castiglione, Dora Cortigiani, Maria Cocuzza, Paola Dani, Cinzia Delisi, Alessandra Vietti, Sandra Fei e Teresa Macrì. Oltre a loro saranno presenti anche il Direttore Tecnico Nazionale femminile Enrico Casella, il suo collaboratore Giorgio Citton (deus ex machina dell'evento), il Team Manager Massimo Contaldo, i fisioterapisti Vincenzo Lancini e Simone Bracchi e il responsabile dei Segretari di Gara Andrea Costarelli. Ricordiamo che la manifestazione andrà in diretta streaming sul canale Youtube della Federginnastica con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Sophia Campana.

Dal nostro inviato Federico Calabrò - ph di Simone Ferraro