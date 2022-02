La FGI con il Cio nella condanna alla guerra. Le società di Serie A pronte ad accogliere i ginnasti ucraini 26 Febbraio 2022

La Federazione Ginnastica d’Italia, ente morale dal 1896, si allinea alla posizione del CIO di ferma condanna della violazione della tregua olimpica da parte del governo russo e del governo bielorusso, e accoglie l’invito del comitato esecutivo di Losanna a non esporre alcuna bandiera russa e bielorussa e a non suonare i due inni negli eventi sportivi internazionali svolti in Italia. Lo sport è fuori dalla politica, ma non è estraneo al mondo, anzi è uno dei più forti strumenti di pace della storia dell’umanità. I valori olimpici ai quali la FGI si ispira da oltre 150 anni richiamano quei principi di amicizia, inclusione, solidarietà e rispetto che sono incompatibili con le guerre. La Federginnastica è vicina al popolo ucraino ed esprime solidarietà per tutti i suoi atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e i dirigenti che in questo momento vivono sentimenti di smarrimento e di paura. Molte società e associazioni sportive del nostro ambiente si stanno attivando per offrire ospitalità ai ginnasti delle zone belliche che non possono tornare alle loro case o che vogliono fuggirvi. A Cottbus è in corso una tappa del circuito di Coppa del Mondo di Artistica, maschile e femminile, con diversi partecipanti di nazionalità ucraina rimasti bloccati per la chiusura dei voli. Alcuni di loro militano in club italiani di serie A pronti ad organizzare piani di accoglienza, a cominciare da Illia Kovtun della Palestra Ginnastica Ferrara che con l’allenatrice Iryna Nadiuk e il resto della sua delegazione dalla Germania dovrebbe raggiungere Doha per la World Cup in programma la prossima settimana, e poi, magari, l’Emilia e l’Italia. Lo stesso vale per la quindicenne Daniela Batrona della Ginnastica Riccione. Francesco Poesio e il suo staff l’aspettano a braccia aperte, al ritorno dal Qatar, sulla riviera romagnola. Si aprono le foresterie delle palestre ma anche le case, come quella di Sergio Kasperskyy, che ha la figlia e i nipoti a Kiev. Il tecnico della Virtus Pasqualetti aveva proposto un riparo a Macerata al suo connazionale Vladyslav Hryko dopo la gara di Ancona, lui però ha preferito tornare in patria per allenarsi. Il centro olimpico ucraino adesso però è chiuso, e il venticinquenne di Kharkiv dovrebbe essere al sicuro, insieme all’olimpionico Oleg Verniaiev. Petro Pakhniuk vive a Brescia con tutta la sua famiglia, ospite della società di Ester Puletti, ma i genitori e la sorella sono bloccati a Kiev. Minuto dopo minuto cresce lo sgomento e la preoccupazione di tutto l’ambiente ginnico, che ha al suo interno tanti russi e bielorussi che non condividono le azioni dei propri governi. L’auspicio è che questo esercizio di forza, che non può avere nè vincitori, nè sorrisi ma soltanto lacrime, si concluda presto con un ritorno ai codici del dialogo, della diplomazia e della pace.