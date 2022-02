Cuneo – Eurogymnica trionfa in Serie A2. Sul podio della prima giornata di campionato anche Ginnastica Terranuova e Pontevecchio Bologna 19 Febbraio 2022

È iniziata ufficialmente la #roadtopesaro. Abbiamo voluto raggruppare, sotto un unico hashtag, tutte le competizioni dei piccoli attrezzi che ci separano dalla Coppa del Mondo - in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 5 giugno - e che andranno in onda sul network La7 del Gruppo Cairo Communication (La7.it – La7d – La7), dopo la rinnovata partnership con la Federginnastica.

Ci eravamo lasciati lo scorso anno con la Final Six di Torino e ci ritroviamo a Cuneo, dove si è aperto il sipario sul Campionato di Serie A e B 2022 di Ginnastica Ritmica. I primi club a scendere in pedana durante la prima giornata di regular season, organizzata dalla Cuneoginnastica del presidente Claudio Adinolfi, sono stati quelli della Serie A2. La sfida si è accesa fin da subito nel Palazzetto dello Sport di via Viglione: l’Eurogymnica di Torino ha mostrato a tutti la voglia di tornare nella massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno e si è imposta sulle altre squadre in gara con il totale di 116.900 punti, grazie all’exploit di Mariia Sergeeva al cerchio (pt. 33.300), ai 28 punti a palla e clavette di Laura Golfarelli (28.350) e Alessia Leone (28.800) e al 26.450 di Virginia Cuttini. Piazza d’onore di giornata per la Ginnastica Terranuova con 111.550 punti, anche lei desiderosa di tornare in A1. Sul terzo gradino del podio piemontese, invece, la Pontevecchio Bologna, a quota 107.350. A rincorrere la testa della classifica: Iris Firenze (105.050), Braccio Fortebraccio di Perugia (104.400), Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena (101.750), Club Giardino di Carpi (101.750), Polimnia Ritmica romana (101.250), Evoluzione Danza di Angri (100.550), Virtus Gallarate (99.300), Falciai Arezzo (99.000) ed Estense Putinati di Ferrara (96.700). Alle premiazioni hanno partecipato il vice presidente vicario della Federginnastica Valter Peroni – in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi – il presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta FGI Angelo Buzio e il sindaco di Cuneo Federico Borgna.

Il campionato dei piccoli attrezzi si sposterà poi a Bari (5-6 marzo) ospitato dall’Iris Giovinazzo, farà scalo poi a Napoli (26-27 marzo) con l’organizzazione dell’Evoluzione Danza e si chiuderà con la Final Six al Pala Gianni Asti di Torino (nel week end del 1° maggio) grazie all'Eurogymnica.

Foto Alessandro Squassoni