Ancona - Brixia e C.L. Gymnastics Team vincono l'esordio in Serie A davanti a 1500 persone 13 Febbraio 2022

La prima giornata del campionato dì Serie A1 dì Ginnastica artistica, maschile e femminile si è chiuso al PalaPrometeo Estra dì Ancona tra gli applausi dì 1500 spettatori, il limite massimo dì capienza consentita dalle vigenti procedure anti Covid (addirittura 700-800 persone non sono potute entrare), e di oltre 2.500 follower che hanno seguito la diretta sul canale YouTube della FGI. Nella massima categoria, tra le donne, si è imposta la Brixia dì Brescia con il totale dì 166.400, davanti alla Ginnastica Civitavecchia, seconda con 152.650, e all’Artistica 81 dì Trieste, bronzo dì tappa a quota 149.700. Ai piedi del podio la Ginnica Giglio dì Montevarchi con 148.350. Tra i maschi vince la Corpo Libero Gymnastics Team dì Padova con il punteggio complessivo dì 239.950. Argento per la Virtus Pasqualetti Macerata che con il suo 239.050 si tiene alle spalle i campioni in carica della Pro Patria Bustese, terzi a 236.900. Quarto posto per l’Ares dì Cinisello a 233.750. Alle premiazioni hanno preso parte il presidente FGI Gherardo Tecchi, il consigliere federale Pierluigi Miranda, il numero uno della Giovanile Ancona, la società organizzatrice, Maurizio Urbinati, il presidente del Consiglio del Comune anconetano Tommaso Sanna e il presidente del Coni Marche Fabio Luna. Prossima giornata del Campionato dei grandi attrezzi a Torino l’11 e 12 marzo 2022.

Anche il torneo cadetto della ginnastica artistica, maschile e femminile, si è rivelato una gara avvincente e piena di colpi dì scena. Tra le donne l’Estate 83 dì Vincenzina Manenti e Lia Parolari si è imposta con il totale dì 144,650, staccando dì un punto e un pugno di decimi, nell’ordine, la Ginnastica Pavese (143,250) e la US Renato Serra (143,150). Quarta piazza per la Ginnastica Heaven finita ad un soffio dal podio con 143,050. Tra gli uomini prevale l’Eur dì Roma con il punteggio complessivo dì 154,700. Piazza d’onore per la Ghislanzoni Gal, ferma a 152,350. Bronzo per la La Costanza A. Massucchi dì Mortara con 151.800. Prima degli inseguitori la Roma 70 a quota 151.100. La competizione è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube della FGI, dove è disponibile, per chi se la fosse persa, on demand. Allo staff della Giovanile Ancona va la riconoscenza dell’intero movimento che dall’impianto del Conero oggi ha ripreso il suo cammino stagionale, tra polvere dì magnesia e body scintillanti.

CLASSIFICA SERIE A1 GAF

CLASSIFICA SERIE A1 GAM

CLASSIFICA SERIE A2 GAF

CLASSIFICA SERIE A2 GAM